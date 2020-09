Detectaron más casos de Coronavirus en internos y penitenciarios del penal

Este sábado a primera hora el Ministerio de Salud de la Provincia informó oficialmente sobre los resultados de los estudios realizados en el Servicio Penitenciario después de haberse detectado un caso de Covid 19 en un interno de la intitución. El resultado fue el siguiente:

Nuevos casos: 51

Total confirmados: 636

Pacientes con proceso infeccioso: 352

Personas fallecidas (acumulado): 29

Recuperados: 255

Sospechosos: 113

Test negativos: 271

En cuarentena: 344

Cuarentena cumplida: 7582

Luego de la detección del primer caso positivo de COVID 19 en un interno del Servicio Penitenciario, se realizaron 135 hisopados, de los cuales dieron como resultado: 51 positivos de COVID-19 entre internos y personal y 84 resultados fueron negativos.

Durante la semana que está finalizando el Director del Servicio Penitenciario, Javier FIguerola, había confirmado a Canal 13 que en lo que va de la pandemia eran 9 los internos que habían resultado Covid positivo dentro de la institución. Seis de los cuales ya comenzarían a retomar de a poco sus actividades ya que fueron diagnosticados libres del virus.

Pero se encendió la luz de alarma ya que un interno del pabellón 6 sector 1 había dado positivo y éste convive en ese lugar con al menos 100 internos más. Esto originó que se inicien testeos a todos los internos para determinar la presencia del virus.

El primer caso en los internos fue detectado el pasado 22 de setiembre y desde ese momento quedaron aislados los del pabellón mencionado. El Director, Javier Figuerola, había dicho a Canal 13 que los guardiacárceles no tenían contacto con los presos salvo por cuestiones "indispensables" y que el pabellón era amplio, de al menos unos 100 metros de extensión.

Éste viernes la Justicia de Ejecución Penal comunicó que van a continuar suspendidas las visitas y las salidas transitorias por lo menos hasta el 10 de octubre. En la semana hubo vigilia y protesta en las puertas del penal sobre calle Benavídez por parte de las madres y esposas de los presos que aseguraron a Canal 13 que querían saber cuál era la realidad de sus familiares luego de que se el caso positivo por primera vez en un interno.

La esposa del paciente había dicho a este medio: ‘La situación de mi marido empezó hace dos semanas. Él estaba enfermo y no le dieron atención. El me llamó porque le dieron un teléfono los policías para habar cinco minutos y me dijo que no daba más’.

Ana Acosta dijo que pudo hablar con su pareja y pudo verlo a varios metros de distancia en el lugar donde se encuentra aislado. ‘Me dijo que estaba bien’, señaló.