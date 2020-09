La pesadilla de una abuela con cirrosis por un remedio de $96.000

La pandemia ha afectado considerablemente en mayor medida a los adultos mayores. Pero el coronavirus pasó a segundo plano para Carmen González, una mujer de 64 años que hace seis meses lucha para que le autoricen un medicamento que cuesta $96.000.

La mujer padece artritis rematoidea y cirrosis y necesita con urgencia unas ampollas para poder continuar con su tratamiento. En dialogo con Canal 13, Patricia Sosa, su hija denunció que hace 6 meses no le entregan los remedios que ya fueron autorizados por la Obra Social Provincia.

“En marzo le recetaron la medicación. La Obra Social Provincia le autorizaron la medicación, pero cuando vamos a la farmacia a retirar las ampollas nos dicen que está en auditoría”, comentó la mujer.

Es por ello que realizaron el reclamo en el Instituto de Verificación y Auditoría Farmacéutica (IVAF), donde les enromaron que la medicación todavía no fue autorizada por la obra social.

“Nos tienen de un lado a otro desde marzo. Mi madre ya se ha caído varias veces porque sus huesos ya están deformados. La medicación la tiene que tener sí o sí”, dijo Sosa.

Durante los últimos meses, Carmen atraviesa las noches con fuertes calmantes para soportar los dolores, dijo su hija. Además, tiene problemas en los pulmones y el hígado. Según comentó la hija de la damnificada, a veces, su mamá debe usar un respirador porque le falta el oxígeno.

Patricia dijo que su familia no cuenta con los recursos suficientes para comprar los medicamentos. “Yo soy empleada doméstica. No llegamos con mis hermanos a juntar ese dinero. Si ella tiene una obra social donde le autorizaron la medicación, pero vamos a retirarla y nos dicen otra cosa, entonces que no nos tengan a las vueltas”, se quejó. “Desde marzo hasta el día de la fecha no tenemos respuesta”, finalizó la denunciante.