Levato contó cómo era su relación antes de ser denunciado por violencia

En horas de la mañana de este día lunes 28 de septiembre el astrónomo Hugo Levato, acusado de haber golpeado a su mujer en la vía pública, rompió el silencio ante las cámaras de Canal 13. Además de contar su versión de los hechos, el profesional reveló cómo fueron los meses previos de su relación, antes de que se presentara esta denuncia en su contra.

Levato expresó que las complicaciones de esta relación comenzaron a surgir a partir del mes de febrero de este 2020, por ataques de celos de su pareja llamada Patricia. El astrónomo contó que en enero de este año ambos se fueron de vacaciones a Miami, para navegar en un crucero junto con las hijas de la denunciante.

"Ellas eligieron el lugar. Me gasté prácticamente todo lo que tenía", aseguró el acusado. Cuando este viaje se acabó y tuvieron que regresar a la provincia de San Juan, la relación comenzó a romperse según los dichos de este hombre. Supuestamente su novia habría comenzado a recriminarle por una supuesta relación con otra mujer.

El reconocido astrónomo aseguró que no ha visto a esta "tercera en discordia" desde el año 2014, por lo que los celos de Patricia son "totalmente injustificados". "Yo siempre pensé que era una cuestión de bipolaridad. Hoy esta bien y mañana mal", sentenció Hugo. Finalmente cabe destacar que estas dos personas actualmente no pueden verse ya que el hombre no tiene permitido acercarse a más de 300 metros de la denunciante, ni tampoco contactarse por medios digitales.