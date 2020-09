Penal de Chimbas: siete penitenciarios se contagiaron de Covid-19

Recientemente las autoridades del Penal de Chimbas informaron la cantidad de penitenciarios que se han visto afectados por el virus Covid-19, luego de que se confirmaran 65 nuevos casos el pasado domingo 27 de septiembre. De esta cifra constatada durante el fin de semana, siete son trabajadores del Servicio Penitenciario.

Javier Figuerola, director del Servicio Penitenciario, confirmó en comunicación con Canal 13 que de los últimos casos detectados un total de siete son integrantes del personal del Penal. La autoridad expresó que estas personas fueron sometidas a un hisopado el pasado sábado 26 de septiembre, cuando ya se encontraban de licencia por esta situación.

Figuerola expresó que afortunadamente esto no ha generado complicaciones dentro del establecimiento, asegurando que la situación es estable. En relación a esto se destacó la colaboración que existe actualmente entre los internos, las autoridades y el personal de salud, ya que todos están trabajando en conjunto para poder controlar la situación.

Acerca de esto el director expresó que la posición que han tomado los internos "ha sido muy inteligente", evitando todo tipo de conflicto, cosa que no sucedió en otros penales a nivel nacional donde frente a escenarios similares se han desatado grandes enfrentamientos entre reos y penitenciarios. "La violencia no lleva a nada en una situación normal, en una situación pandémica es todavía peor. Saldríamos todos perjudicados, no se gana nada", reflexionó el funcionario.