El médico sanjuanino que dedicó su vida a la salud y falleció por Covid-19

Este lunes, en horas de la tarde noche, falleció a causa del coronavirus el reconocido médico sanitarista, José Hugo Rojas. El hombre, oriundo de Rawson, estaba internado hace días en el hospital Marcial Quiroga. A sus 83 años, acarreaba una neumonía bilateral que agravó su cuadro para enfrentar la enfermedad de la pandemia.

'Nos ganó este maldito virus', dijo una de sus hijas a Canal 13, tras confirmarse el deceso. Rojas será recordado eternamente también en el mundo del fútbol. Es que el hombre, que dedicó toda su vida a la salud, también fue parte de populares clubes de fútbol como San Martín, Desamparados y Unión, donde colaboraba con su profesión.

José Hugo Rojas comenzó a desempeñarse de manera profesional allá por el 1967, cuando empezó a ejercer como médico sanitarista. Tras 40 años de profesión, en 2007 se jubiló. Pero su pasión no quedó ahí, supo transmitirla tanto que incluso otra de sus hijas es parte del personal de salud que lucha contra el Covid-19 en San Juan.

Días antes, una de sus hijas, también contagiada junto a toda su familia, relató ante Canal 13 que 'cuando te dicen que sos positivo te invade el miedo, pero la sensación más horrible es el momento en el que subieron a mí papá a la ambulancia y se lo llevaron al hospital, esa sensación es lo peor de la enfermedad'.

'La gente que no hace cuarentena, que no quiere usar barbijo, que creen que esto es una mentira, les puedo decir que ese momento en que se llevan a tu ser amado solo a un hospital y no sabés lo que va a pasar es lo peor de todo. Cuando llegan al hospital es porque ya no sabés en qué va a terminar', había expresado su hija a Canal 13.