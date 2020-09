Las emprendedoras que vieron la luz en plena pandemia

Aún en tiempos difíciles se animaron a materializar sus proyectos. Usan las redes para captar clientes. Empoderadas, para ellas no hay obstáculos para llevar a cabo creativos emprendimientos. En plena pandemia se animaron a lanzar sus emprendimientos y a potenciarlos.

Dicen que no es fácil, pero la situación no las desanima. Lejos de eso, sacan fuerza de estos tiempos difíciles para desarrollar sus capacidades. Ellas son mujeres sanjuaninas que en plena cuarentena se animaron a lanzar sus emprendimiento.

Las propuestas son de las más variadas. Desde muebles de diseño a medida, decoración de interiores, hasta tejidos artesanales y mates personalizados. Estas son las mujeres que la reman y se animan a emprender contra viento y marea, usando principalmente a las redes sociales como nexo con sus potenciales clientes.

Diseño y algo más

La idea no era nueva y fue tomando forma mientras estudiaban la carrera de Arquitectura. Estaban convencidas de que hay productos que pueden llegar a todos, de manera accesible y sin perder la creatividad. Ellas son Dolores Alzamora y María José Beja que aprovecharon este tiempo de aislamiento para terminar de despuntar su proyecto llamado Caos.



Las chicas fabrican muebles de diseño que sirven para organizar el hogar. Estanterías, bibliotecas, repisas. Una multitud de opciones que son diseñadas a gusto del cliente. También se dedican a la decoración de interiores.

“Siempre había estado en nuestras mentes hacer algo que llegue a más gente y que podamos expresar lo que hemos aprendido. El nombre Caos surgió en plena cuarentena y tiene que ver con todo lo que está pasando. Y nosotras ofrecemos productos para organizar ese caos”, contó Dolores.

Agregó que “buscamos que eso que vemos en Pinterest, o en revistas pueda estar al alcance de la mano. Siempre estamos abiertas a propuestas que nos hacen llegar los mismos clientes. Con el panorama actual nunca hubiesemos pensado en emprender. Pero acá estamos, tenemos 22 y 23 años y nos animamos a emprender. Esperamos que sea el primer paso de algo más grande”, aseguró la emprendedora.

Para contactarlas en Instagram: @caos.creaciones

Teléfono: 2644 42-7250

Mates a medida

La creatividad vuela a la hora de pintar el mate. Una hoja, un animal, figuras, colores. Todo vale a la hora de transformar un simple mate de madera en una verdadera obra de arte. Esto es gracias al emprendimiento de Valentina Herrero, cuya idea comenzó a tomar forma en 2019, mientras estudiaba en Mendoza.

Siempre le gustó el arte, pero se caracteriza por su practicidad y quiso llevar esto más allá, quiso materializarlo en algo que siempre está con las personas, como el mate.

“El mate es una compañía, es una forma de incentivame a hacer agua. Pongo el agua y ya se que tengo un complemento al lado mío. Ese arte que lo tenía guardado, quise sacarlo a la luz y qué mejor que plasmarlo en un mate”, contó Valentina.

Así surgió Almendra Mates. “Al ser algo tan personalizado, me gusta pintar una mate personalizado, que sea para cada persona. El cliente me describe lo que quiere y de ahí nace la propuesta. Es pensar en el otro mientras se pinta”, agregó la emprendedora.

“Si bien estoy trabajando bien, en cuarentena lo más complicado fue mandar a traer mates de madera de otras provincias. Ahora estoy buscando proveedores locales y eso me genera muchas ganas de seguir y potenciar el proyecto”, concluyó Valentina.

Para contactarla en Instagram: @almendra.mates

Tejiendo sueños

Hace poco menos de año, Cristina Menéndez se jubiló. Entonces empezó la tarea de buscar una actividad para mantenerse en acción. Con la pandemia llegó el parate y la mujer volvió a plantearse la situación de buscar algo que hacer, esta vez en casa.

Casi por casualidad surgió Tejiendo Sueños, un emprendimiento dedicado a elaboración de prendas de lana e hilo, tejidas a mano. Mamá de 3 hijos y abuela de 3 nietos, Cristina no se quedó quieta. Primero empezó a tejer para los pequeños y luego, los amigos de sus hijos empezaron a pedirle prendas.

“Mi hija me traía las lanas y así surgió todo. Un día, cuando ellos vieron lo que hacía, me impulsaron a dar un paso más. Mis hijos y mi nuera fueron los que me impulsaron para que este emprendimiento viera la luz. Entonces me animé a mostrar lo que hacía en las redes”, contó Cristina.

“Me apasiona tejer, me encanta lo que hago ya que pongo mucha entrega y compromiso en cada prenda que confecciono”, concluyó la emprendedora.

Para contactarla en intagram: @tejiendosuenossj

Teléfono: 2644449351