Al borde del llanto, habló la tía sanjuanina de Facundo Astudillo Castro

En el hogar de Antonia Castro se respira dolor. Por los medios supieron que su sobrino, Facundo Astudillo Castro, había aparecido sin vida, presuntamente asesinado por la policía bonaerense. En ese clima la mujer recibió al móvil de Canal 13 San Juan y habló a corazón abierto, con un nudo en la garganta.

Por su seguridad, en esta nota no se revelará el domicilio de Antonia, tía y madrina de Cristina Castro, la mamá de Facundo. Con ella pudieron hablar telefónicamente una vez conocida la noticia de que ese esqueleto encontrado en una laguna correspondía genéticamente a Facundo.

Fue una comunicación que tuvo más lágrimas que diálogo. "Hablamos lo justo y necesario con Cristina porque tenemos miedo que nos estén controlando", explicó la mujer a Canal 13. "Nosotros pensábamos que era cierto cuando decían 'nunca más', pero todavía parece que quedan algunos con la cabeza podrida", manifestó.

De Facundo dijo que "era un chico alegre como cualquier joven" y que "estaba acostumbrado a hacer dedo en la ruta". Defendió a su familia de cualquier versión malintencionada que pretendan sembrar a partir del hallazgo del cuerpo. "De la mamá de Facundo se han dicho mentiras y barbaridades, ella es una mujer de trabajo", aseguró.

"La verdad que estamos sufriendo a la distancia por no poder acompañar a Cristina en estos momentos. Me hubiese gustado estar allá en Buenos Aires acompañándola pero por la pandemia no podemos viajar. Por suerte están sus demás hijos y el padre acompañando este feo momento", agregó.

Sobre la desaparición de Facundo manifestó que nunca pensó como familia sufrir algo así, "nunca nos imaginamos que nos podría a pasar a nosotros, jamás nos imaginamos que haya gente que se ensañe con chicos tan jóvenes", relato con tristeza. Asimismo expresó el orgullo que siente por Cristina, "tiene unos ovarios increíbles que no los tiene cualquiera. Siempre ha vivido para sus hijos y le pasó esto", declaró visiblemente con lágrimas en sus ojos.

"La gente dice que no se le ha visto correr una lágrima a la madre pero es porque tiene unos ovarios muy grandes. Ella tiene sus momentos donde se larga a llorar. La tratan de negrita porque trabaja en una estación de servicio, no entiendo porque tanta desconfianza hacia ella", concluyó.

La cronología del caso Facundo Castro Astudillo

El 30 de abril último, el joven Facundo Astudillo Castro, cuyo cuerpo fue encontrado el 15 de agosto en un cangrejal de Villarino Viejo, salió de su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca donde vive su ex novia. El joven de 22 años caminó y viajó a dedo por la Ruta Nacional 3. Nunca llegó.

De ese día se supo que fue demorado por policías de la localidad de Mayor Buratovich, que lo cuestionaron por violar el aislamiento social preventivo por coronavirus. Se le labra un acta y da cuenta del hecho a la madre, Cristina Castro. Hay una fotografía que da cuenta del momento en que fue demorado y que fue revelada 80 días después.

Por la tarde, el joven se comunica con ella y le dice: “No sabés dónde estoy, no me vas a volver a ver”. Más tarde fue interceptado en el acceso a Teniente Origone. Ese mismo día, desde el teléfono de Facundo fue enviado un SMS a uno de sus amigos. El registro quedó en una antena de Bahía Blanca.

1 de mayo: un testigo se presenta en la comisaría para decir que vio cómo al joven lo ingresaban a un patrullero blanco y negro, pero no se le tomó declaración.

8 de mayo: la oficial Siomara Ayelén Flores desactiva Whatsapp y las redes sociales desde su teléfono celular.

5 de junio: Cristina Castro formaliza la denuncia por desaparición forzada. La causa queda a cargo del titular de la UFI N°20 de Bahía Blanca, Rodolfo De Lucía.

15 de junio: la policía allana sin orden judicial el domicilio de los hermanos de la ex novia, a quienes vinculan con la venta de drogas. El policía Alberto González dijo que demoró a Facundo en el kilómetro 750 y que le sacó una fotografía a su registro de conducir para verificar la identidad. Luego aseguró que el joven subió a un Renault Duster Oroch color gris, que lo levantó en la ruta.

19 de junio: la agente Siomara Anyelen Flores le dijo a Cristina Castro que había llevado a Facundo desde Buratovich hasta Teniente Origone, cuando lo que debió haber hecho por protocolo fue devolverlo a su casa.

27 de junio: tres personas llaman a Cristina Castro. Cuentan que vieron a Facundo cuando policías lo subían a un móvil en la entrada de Mayor Buratovich.

7 de julio: el juzgado federal 2 de Bahía Blanca aceptó a la madre de Facundo como querellante en la causa que investiga la presunta desaparición forzada.

8 de julio: la investigación queda a cargo de la jueza federal María Gabriela Marrón y el fiscal Santiago Ulpiano Martínez. Se incorpora a la Policía Federal y en la Comisaría de Mayor Buratovich se secuestran el libro de guardia y teléfonos celulares de policías involucrados. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, asegura que a Facundo se lo va a encontrar vivo y que "no surge ninguna evidencia" de una posible responsabilidad policial.

11 de julio: la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado argentino "inmediatez y exhaustividad de la investigación" por la desaparición de Facundo.

12 de julio: se rastrea un basural de Mayor Buratovich por el hallazgo de presuntos restos humanos.