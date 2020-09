El calvario del baqueano que encontró al nene perdido en Albardón

View this post on Instagram

LLAMADO URGENTE A LA SOLIDARIDAD Hola! Se que San Juan es una provincia llena de personas solidarias y por esto les pido ayuda. Por favor, lean la publicaciu00f3n. Hace un poco mu00e1s de un au00f1o, un baqueano llamado Peco Elizondo encontru00f3 a mi hermano Benjamu00edn, que estuvo perdido en La Laja durante casi un du00eda. El lunes, Don Peco y su familia perdieron todo lo que tenu00edan en un incendio. Desde el municipio les dijeron que no pueden darles una casa, ni un mu00f3dulo; solo les dieron colchones y frazadas y les ofrecieron darles elementos para que ellos se construyan una casa nueva. Como todo sabemos, construir una casa implica tiempo, esfuerzo y dinero. Ademu00e1s, el fuego los deju00f3 sin nada: sin casa, sin muebles y sin ropa. u00c9l vivu00eda con sus nietos y con su esposa, ahora se estu00e1n quedando en la casa de un pariente de forma provisoria. Desde mi familia les dimos lo que pudimos para ayudar, pero lamentablemente estu00e1 muy lejos de ser suficiente. Por esto pido que me ayuden a juntar donaciones para llevu00e1rselas. Cualquier cosa que puedan aportar sirve: comida, vestimenta, calzado, ropa de cama (su00e1banas, toallas toallones) elementos de cocina, muebles y materiales de construcciu00f3n. Tambiu00e9n puede colaborar con dinero, aunque les parezca poco lo que puedan dar cualquier cantidad sirve y suma. Si no tienen nada, difundiendo esta publicaciu00f3n pueden ayudar. Desinteresadamente, este hombre nos devolviu00f3 la vida al darnos una segunda oportunidad. Gracias a u00e9l (y a TODOS los sanjuaninos que ayudaron aquel du00eda, mi hermano puede estar con nosotros). Es un buen hombre, trabajador, con un gran corazu00f3n; necesita de nuestra ayuda. Al final de la publicaciu00f3n voy a dejar las vu00edas de contacto para los que quieran donar. A su vez, informaru00e9 sobre las edades de las personas que necesitan la ropa y su nu00famero de calzado. Como dice el famoso refru00e1n: u0026#34;Hoy por ti mau00f1ana por miu0026#34;. Talles: Un varu00f3n de 6 au00f1os, calza 31 Una nena de 10 au00f1os, calza 36 Una mujer de 39 au00f1os, talle L, calza 40 Un hombre talle XL u00bfCu00f3mo donar? Comunicarse por Messenger o al 2645093533 Confu00edo en su solidaridad. Desde ya, muchas gracias!