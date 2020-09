Pese a la prohibición, se produce un desalojo por día en San Juan

“Esta pandemia en el sector nuestro sacó la mugre que estaba escondía debajo de la alfombra”, comenzó diciendo Víctor Bazán, representante de la Asociación de Inquilinos de San Juan. Es que la situación antes de la pandemia era frágil par este sector, y con la llegada del virus, esta se agudizó. En este punto, denunciaron que en la provincia se produce un desalojo por día.

El inquilino indicó que por lo general los motivos por los cuales se encuentran atrasados en los pagos del alquiler, se deben a los trabajos informales de muchos de los inquilinos y a la informalidad de los contratos con los propietarios. Además, el representante señaló que el modus operandi de los dueños es a través de desalojos indirectos, con el objetivo de provocar que la persona o familia deje el lugar.

En este sentido, Bazán explicó que el hostigamiento por parte de los propietarios se da a través del corte de servicios. También denunció que a muchos inquilinos les llegan cartas documentos constantemente en las cuales se manifiesta la disconformidad con el decreto nacional.

Cabe recordar, que el decreto 320, publicado a fines de marzo y con vigencia hasta el 30 de septiembre, prohibió desalojos, aumentos y congeló el precio del alquiler. Además, en su última extensión, quedó confirmado que el aumento de la tarifa del alquiler dejó de ser semestral, pasando a ser anual.

Desde el gobierno nacional trabajan en la extensión del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos ante la urgencia sanitaria y económica que trajo el coronavirus. La decisión todavía no fue tomada, pero se discute la prórroga hasta enero de 2021, según publicó Página 12.

Por último, Bazán aseguró que los puntos importantes del decreto no se están respetando en la provincia y el sector no tiene un lugar donde quejarse. “Lo que provoca es que la gente tenga un desconcierto total de no saber mañana en qué situación se va a encontrar, si con casa o hacinamiento y, encima endeudada”, cerró.