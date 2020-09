Si te quedaron materias del secundario ¡Ya podés rendirlas!

En horas de la mañana de este día jueves 3 de septiembre desde el Ministerio de Educación de la provincia, informaron cual es el cronograma y la modalidad de evaluación para las mesas de exámenes de materias pendientes de la Educación Secundaria Orientada y Artística, Educación de Adultos y Educación Privada de Nivel Secundario y Modalidad Jóvenes y Adultos.

Desde este Ministerio informaron que se establecieron mesas excepcionales para que aquellos estudiantes que tengan materias pendientes de sus estudios secundarios puedan rendirlas. Las autoridades expresaron que las fechas establecidas para la toma de estas evaluaciones van desde el próximo miércoles 9 de septiembre hasta el viernes 19.

Lógicamente al encontrarnos en pandemia, la modalidad no será presencial sino que será por vía remota. Sin embargo se aclaró que si el estudiante no posee los recursos tecnológicos necesarios o no tiene acceso a internet, debe avisar a su director/a quien informará la situación a las autoridades para arbitrar los medios para que el estudiante rinda con todos los elementos necesarios.

Finalmente desde Educación compartieron las siguientes consideraciones tanto para docentes como para estudiantes: