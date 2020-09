'Si un local no cumple el protocolo, no entremos', aseguró la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan en diálogo con Canal 13, sobre aquellos locales que puedan retomar sus actividades a partir de este sábado. Son días decisivos los que se viven dentro del Comité Covid-19 provincial y desde el Gobierno van a ser enfáticos en los mensajes que brindarán hacia los sanjuaninos.

En este sentido, la ministra dijo que el gobernador anunciará este viernes cuales serán las actividades que van reactivarse. Además mencionó que "hoy más que nunca los sanjuaninos debemos entender que somos una parte responsable. El día de mañana debemos denunciar cuando vemos que algún local no está cumpliendo los protocolos". En este sentido instó a no consumir en aquellos lugares que no respetan las medidas de distanciamiento.

"Si vemos que no se cumple con los protocolos mínimos, hay que denunciar porque nos podemos generar un peligro a nosotros mismos o alguno de nuestros familiares", agregó.

En ese contexto Grynszpan dijo que son momentos donde hay que manejarse con mucha responsabilidad individual. "Hay que respetar esta evolución que nos toca, la de convivir con el virus, ya que es un nuevo desafío que se nos presenta", expresó.

Por último, destacó que se debe tener en cuenta que los actuales protocolos ya no son preventivos como se vivió antes de la actual Fase 1. "Se está trabajando en aislar aquellos barrios donde se van detectando nuevos casos. Hay que tener en cuenta que el virus está circulando, está localizado pero necesitamos la mayor resonsabilidad individual", finalizó.