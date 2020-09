El dolor intacto: el triste recuerdo del bebé que murió atacado por perros

Sahir Jeremías Peñaloza estaba por cumplir tres años. Vivía junto a su abuelo y su mamá en el Callejón Tello, en el corazón de Marquesado, departamento Rivadavia. Era amante de los tractores. Solía recorrer por la finca de su abuelo mirando las máquinas de arado.

Inesperadamente, el mediodía del miércoles 4 de septiembre del 2019 el pequeño encontró la muerte de la manera más cruel. No está claro aún si fueron varios o un solo perro el que atacó brutalmente a Sahir y lo dejó en grave estado.

Antonela Peñaloza, mamá del chico, contó ese mismo a Canal 13 que era cerca de las 13.30 cuando el abuelo del nene, Juan Antonio Peñaloza, notó que estaba siendo atacado salvajemente a metros de su vivienda. Fueron apenas segundos en los que el pequeño sufrió el ataque letal.

El abuelo corrió para intentar salvar al pequeño Sahir pero el chico estaba gravemente herido y había perdido mucha sangre. En un intento desesperado, el hombre levantó en sus brazos a su nieto y comenzó a pedir ayuda. Su corazón todavía latía.

Un vecino llamó al 911 y tras un espera que se hizo eterna llegó el personal policial y una ambulancia que trasladó al pequeño al hospital. Pero la historia terminó de la peor manera. El bebé no resistió y murió camino al centro de salud.

A un año de la tragedia, Antonela Peñaloza sigue con el dolor intacto al igual que toda su familia. Así lo expresó a través de sus redes sociales con un mensaje desgarrador para su "pollito" como ella lo llamaba.

"Hace un año atrás te arrancaron de mi vida. Daría hasta lo que no tengo por volver a verte, porque te tuviste que ir? Porque vos hijo? tan injusto y cruel es todo. No tengo palabras para describir todo el dolor que siento , solo quedaron fotos, recuerdos y momentos vividos que ya no llenan y tapan la triste despedida. Te extraño tanto Sahir porque? Rogué tanto a dios que te salvará. Tengo el alma destruida el corazón el mil pedazos", escribió la joven mamá en su cuenta de Facebook.