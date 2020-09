El estrés de quienes luchan contra la muerte en terapia intensiva

La Sociedad de Terapia Intensiva dio a conocer un documento donde expresa la preocupación por los momentos críticos que vive el sector en medio de la situación de pandemia en el país. Concretamente entre sus párrafos aseguraron que sienten que los médicos y enfermeros están "perdiendo la batalla".

Además sumaron un llamado a la sociedad a respetar los cuidados y que todos pueden aportar para ayudar en la lucha contra el Coronavirus desde su lugar con las precauciones que ya son de público conocimiento.

Pero ¡cuál es la situación en San Juan?, ¿cómo viven la realidad que les toca los terapistas de la provincia?, fueron preguntas que respondió Patricia Díaz, médica de terapia intensiva y presidenta de la Sociedad de Terapia Intensiva en la provincia.

Por los datos que contó la profesional al programa Compacto 13 los especialistas de terapia están al borde del colapso físico debido a las exigencias de las guardias: "generalmente te haces 3 o 4 guardias en la semana más los fines de semana, porque te tocan las rotativas que no hay médicos para cubrir, si te pones a pensar el tiempo de vida útil que tenes es de 15 años", manifestó.

Un punto importante es la situación de estrés constante al estar peleándole a la muerte: "el estrés de no dormir, el trabajo de estar en frente con la muerte y estar al límite en forma permanente te genera un estrés superior al resto y eso termina generando que se infarten jóvenes, que no puedas gozar de una jubilación porque nos jubilamos al mismo tiempo que el resto, entonces es poco elegida la especialidad", dijo la Dra. Patricia Díaz, en relación a la falta de especialistas de este tipo en el mundo.

En San Juan hay 52 médicos terapistas distribuídos el 98 % en los hospitales públicos, pero que también hacen guardias en los centros privados. Si esta situación no se revierte vamos a perder el especialista de terapia, sentenció la profesional .

La realidad del sector en la provincia es que: "el 60 por ciento de los médicos activos tiene arriba de 45 años y cargan 20 años de guardia o sea que estamos superando la media de lo que es la vida útil de un terapista. La profesión no es atractiva desde el punto de vista remunerativo. “La realidad es que no es elegida al nivel de país y del mundo ”.

En todo momento estos profesionales son acechados por el estrés según contó la Dra. Díaz : hay que considerar “el estrés de no dormir, de estar al límite.

Aún con este oscuro panorama la profesional se mostró confiada en que estamos a tiempo en la provincia de prevenir que se produzcan más casos de Covid 19: "Todos somos actores en esta pandemia, “podemos lograr el status sanitario que teníamos”, la recomendación es que “nos ayuden en esta nueva forma de vivir, nos cuesta a todos”.

“Tenemos que tener en cuenta todo lo que nos van diciendo para que el sistema de salud no colapse”. “Si la población no nos ayuda no vamos a tener médico que pueda asistir a la cantidad de gente que pueda llegar a tener una enfermedad como ésta”, destacó.

Finalmente la profesional de la salud remarcó que: "En la terapia somos un equipo de trabajo “no somos solo los médicos, está la enfermería, la gente que limpia y kinesiología, somos el equipo adentro de la terapia. Después está el bioquímico que entra a hacer su trabajo, o sea es mucho para hablar de terapia intensiva".

LA RELACIÓN CON EL CORONAVIRUS:

Hoy si bien hay unos 11 pacientes Covid en terapia intensiva en San Juan la situación está controlada según expreso la Doctora Patricia Díaz. Pero hay provincias donde ya se siente la presión por la falta de elementos como Mendoza, Jujuy y Buenos Aires. a"El virus está", dejó claro la especialista, por más que uno sea cuidadoso en las protecciones nadie está libre de contagiarse ya que en la terapia se pasan muchas horas de exposición al mismo. Por el momento no hay profesionales de terapia aislados y contagiados, según destacó la profesional, pero no es una situación que no se pueda producir.