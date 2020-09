Activistas sanjuaninos marcharán este lunes, conocé su postura

View this post on Instagram

En el medio de una crisis climu00e1tica y ecolu00f3gica se planea en Argentina la construcciu00f3n de mega granjas de cerdos para alimentar a la poblaciu00f3n china. El tema es complejo, aunque no tanto como para entender los intereses que hay detru00e1s, para eso es bien simple, es complejo para comprender cu00f3mo es posible que esta humanidad no pare de generar tanta miseria, esa que nos trajo justamente a la actual crisis civilizatoria que estamos atravesando; eso su00ed que no se puede entender. Agarremos la pala y empecemos a cavar nuestras tumbas y las de nuestros hijos, porque eso es justamente lo que el gobierno y las empresas privadas quieren firmar, nuestra sentencia de muerte. Las primeras notas que salieron sobre el tema no fueron de parte del Estado argentino, fueron en general de medios provinciales y ganaderos y, en especial, de la empresa privada Biogu00e9nesis Bagu00f3, que hace tiempo estu00e1 trabajando con el gobierno chino, y es quien, comentu00f3 de la mano de su CEO Esteban Turic u201cque hace au00f1os mantiene relaciones estrechas con China y por esta razu00f3n facilita el nexo y ayudan a impulsar esta potencial inversiu00f3nu201d. El 7 de enero la revista digital Cu00f3rdoba Soy sacu00f3 una nota donde se ve a hombres de traje y corbata riu00e9ndole a un oriental alrededor de una mesa ovalada de madera vieja y opaca. Ellos son el ministro de Agricultura y Ganaderu00eda, Sergio Busso, el gobernador de Cu00f3rdoba Juan Schiaretti, el intendente de Jesu00fas Maru00eda y socio/productor del frigoru00edfico Qualitu00e1, Luis Picat, y el director general de Biogu00e9nesis Bagu00f3, Esteban Turic;u00a0al que le sonru00eden es a un representante del gobierno chino. Antes de seguir, hagamos un pequeu00f1o resumen. China vive el fantasma de la gripe porcina africana, gripe que afecta solo a los cerdos y por la cual sufren hemorragias internas y fuertes dolores. La propagaciu00f3n en el pau00eds fue muy ru00e1pida, y como consecuencia asesinaron a tantos animales que ni me atrevo a escribirlo, me niego a contarlos y contarlas como un nu00famero porque no lo son, son seres sintientes y cada animal asesinado tenu00eda una personalidad, una familia, vu00ednculos; analistas afirmaron que u201cel gigante asiu00e1tico podru00e1 recuperar su nivel de producciu00f3n en un peru00edodo no menor a los cinco