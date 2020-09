El emotivo mensaje de un bombero para su hija y su primer nieto

Este lunes fue una jornada donde la nota la dieron las fiestas clandestinas y una muerte en Caucete. Sin embargo, Canal 13 recibió un mensaje esperanzador. Un televidente, que es abuelo primerizo, dejó un emotivo saludo para su nieto. Y más que el mensaje, el trasfondo reveló una verdadera historia de amor.

Canal 13 se comunicó con Fabio Villafañe, un bombero voluntario de Chimbas que tuvo que hacer cuarentena estricta debido a que pertenece a grupos de riesgo. Por eso no pudo acompañar a su hija que acaba de cumplir 20 años. Entonces decidió compartir su mensaje.

'Los amo con locura, que Dios me los bendiga mucho, pronto estaremos juntos todos, sólo Dios sabrá Cuándo será el momento. No pude irte a dar un beso y un abrazo por la situación en la que nos encontramos, pronto saldremos de esto y vamos a poder vernos y vendrán muchos cumpleaños más', escribió el bombero voluntario.

Detrás de ese mensaje hay una historia llena de esperanza y amor.

Él se describe como un hombre leal, de orgullo, que juró ayudar a todos, incluso hasta el más desalmado. Fabio es papá y desde este año, abuelo. Precisamente, su nieto es el punto de inflexión en su vida.

'Yo tuve una historia de la cual me arrepiento con mi hija. Me separé y dejé de verla. Cometí un error como muchas parejas y hoy le pido que me perdone. Pasó mucho tiempo hasta que pude acercarme', señaló. Pasaron los días y el orgullo mordía fuerte en ambos, pero fue así hasta que llegó Mateo.

'Me enteré porque me llama mi expareja y me dice que me tiene que decir algo. Como escorpiano supe que estaba embarazada. Me terminé por acercar a ella ese día, el 20 de enero, en el sanatorio porque tenía que firmar. Yo estaba nervioso, más nervioso que ella y eso que le hacían cesárea', comentó.

Y llegó el momento, apareció Mateo irradiando luz. 'Caminaba por las paredes, lo quería agarrar. Obviamente no podía porque se lo dan al papá, pero me moría por alzarlo. Es algo tan lindo, me cambió la vida. Me di cuenta que yo como bombero había dado tanto que Dios me devolvió algo único en la vida', señaló Villafañe, al tiempo que se escapan algunas lágrimas.

Hoy, el bombero pasa sus días en una pensión de Capital contando los días para volver a verlo. 'Es un tema de salud y yo quiero cuidarlos. Antes de la cuarentena yo fui a verlos al Lote Hogar 8, lo tuve un ratito porque estaba trabajando y desde ahí no lo pude ver más. Por eso aproveché Canal 13 para saludar a mi hija que cumplía años y acercarme, decirle que siempre le deseo lo mejor, a mi Dios me bendijo con mi nieto', concluyó.