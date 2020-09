Jofré defendió la atención del 107 tras un audio viral

En las últimas horas comenzó a viralizarse el audio de una operadora del 107. Esta comunicación telefónica fue grabada por una persona positiva de Covid-19 en San Juan. La jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, expresó este lunes en conferencia de prensa que 'no entendemos la maldad de difundir un audio de una persona que es excelente'.

En el audio, la operadora identificada como Lorena trataba de explicarle al paciente porqué se lo considera positivo sin haberlo sometido a un hisopado: 'vivís con una persona que dio positivo y se toma a todos los que conviven con ella como positivos. Tenés que hacer aislamiento por 14 días porque lo tenés, ahora así es el sistema'.

Ante esto, Jofré manifestó que tenemos que ser más solidarios porque estamos en un momento que nos lleva a tener conductas egoístas y con malas intenciones. 'Ella es mi secretaria y trata de responder siempre todas las inquietudes. Es una maldad haberla grabado, mi equipo está capacitado y no hay mala voluntad en nadie', afirmó.

La funcionaria reconoció que pueden cometer errores porque están aprendiendo en medio de la pandemia pero que no por eso hay que tener actos de maldad porque no hay mala voluntad por parte de ellos. 'Además, a esa persona sí se la citó para que se realice el hisopado y no fue, espero que tenga la grandeza de decirlo', concluyó.