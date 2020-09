Relacionan los vientos helados en San Juan con un fenómeno solar

El 2020 trajo una gran cantidad de vientos fríos en la alta cordillera sanjuanina pero llegaron con poca humedad. Lo más llamativo es que este escenario se repite, una vez más, como hace algunos años. En este contexto, Juan Pablo Milana, glaciólogo, señaló en Canal 13 que podría estar relacionado con un fenómeno solar.



'Nos ha llamado la atención que esto es una ciclicidad. Del 2005 al 2015 tuvimos fríos importantes, hablamos de unos 10 u 11 años para este ciclo. No podemos extenderlo mucho más porque la cantidad de mediciones que tenemos son pocas', explicó Milana. Aquí es donde el especialista en glaciares argumentó que podría ser causa del 'ciclo de sunspot'.

Según explicó, se trata del ciclo de las manchas solares, lo que explicaría que en un año tan frío sean pocas las nevadas. 'El fenómeno podría estar relacionado con una menor cantidad de energía irradiada por el sol', aclaró.

El ciclo de sunspot señala que el sol no siempre irradia la misma cantidad de energía, por lo que el calor carece de temperatura. 'No tenemos cómo comprobar directamente este fenómeno porque no tenemos como medir el flujo de plasma, pero si podemos advertir las manchas solares, que son resultado de este ciclo', dijo.

En conclusión, esto permitiría entender por qué el aire está más frío y no carga la misma cantidad de humedad, haciendo que las precipitaciones sean menores.