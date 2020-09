El drama de la familia de Matheo, el niño operado en el Garrahan

Pasaron algunos meses desde que se hizo realidad el milagro de Matheo. El niño que sobrevivió a una cardiopatía compleja vive hoy con su familia pero sin tranquilidad. Según dicen deben desocupar la vivienda donde residen y no tienen dónde ir. Así lo señaló Pablo Abrego, papá de Mateho, a Canal 13.

'Mi hijo se encuentra en recuperación después de las cuatro cirugías a corazón abierto que atravesó y nos dijeron que necesitábamos una vivienda en buenas condiciones para que él pueda estar sano y salvo', comentó Abrego..

Según señala, hace varios meses alquilaron una vivienda en el Lote Hogar 4, en Chimbas. 'Nos tocó tener que ir al Garrahan para que Matheo pueda ser operado y el propietario nos dijo que podíamos quedarnos un tiempo por los gastos que tuvimos. Hoy nos dice que tenemos que devolver la casa y nos dio hasta fines de septiembre', señaló.

Abrego sabe que de buscar algo, debe ser significativamente mejor. La condición del nene de casi dos años es delicada y si bien no es electrodependiente, si necesita adaptar una habitación para su recuperación.

'Nosotros recibimos ayuda del Gobierno para poder operarlo en Buenos Aires, hoy nos encontramos en esta situación donde necesitamos una vivienda. Presenté papeles al IPV, llene expedientes para que mi hijo pueda tener una casa adaptada', dijo.

Sin embargo, señaló que no busca que alguien le regale algo, sino una mano. 'Yo no pido que me regalen un techo, pero si un trabajo como para poder ganarme la plata y así poder pagar lo que necesita mi hijo', acentuó.

Matheo fue operado en julio de este año y la familia atravesó gastos fuertes en relación a la estadía y las necesidades del chico. Luego llegó la pandemia y Pablo, quien se desempeñaba como albañil, debió parar.

'Estamos complicados, yo estoy buscando trabajo. Debo operarme de una hernia en la ingle y aun así estoy dispuesto a trabajar para poder darle una mejor situación a mi hijo', dijo.

Por esto, Pablo Abrego pidió que quien pueda colaborar con un techo o un espacio donde se pueda adaptar la necesidad de Matheo, podrá comunicarse con él al 264 6622340.