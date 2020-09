¿Pinta tinto o blanco?: por qué los sanjuaninos consumen más vino

En los últimos meses, se dio a conocer que crece día a día el consumo de vino a nivel nacional y San Juan no es la excepción. El contexto de pandemia es crucial, pero ¿en qué hábitos se traduce? Según Marcelo Ureta, del Consejo de Enólogos, en nuestra provincia 'la oportunidad de tomar vino se da en la comida'.

En este sentido, destacó que San Juan no es de los centros de consumo más importantes del país pero se nota que mucha gente, que no lo hacía, ahora está comprando vino. 'Hacen el pedido por delivery por ejemplo, la gente ha aumentado el consumo porque no tiene tanta vida afuera de casa, y adentro se dé la oportunidad', afirmó.

Ureta afirmó que el sector no está en la gloria pero se está recuperando gracias al crecimiento del consumo, el cual venía cayendo. 'La verdad que la vitivinicultura nacional sigue teniendo altibajos. San Juan es una provincia que produce prácticamente el vino que consume, pero parte de ese vino no se fracciona en San Juan', remarcó.

En ese marco, explicó que ese vino va a Mendoza, que es quien tiene excedente, y eso ha hecho que tuvieran hasta el año pasado un precio muy deprimido. 'Este año vemos con esperanza que los vinos en traslados han aumentado. Los vinos de góndola no han tenido el mismo aumento pero evidentemente no tiene relación directa', finalizó.