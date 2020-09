Test en vivo en Canal 13: 'Es un momento muy difícil, estaba muy nervioso'

Con total nerviosismo y gran expectativa, el periodista de Canal 13, Alejandro Sánchez, se realizó un test rápido ante las cámaras. En medio del móvil para el programa Banda Ancha, el comunicador accedió a la prueba para mostrar por primera vez en vivo cómo es el procedimiento que puede detectar anticuerpos relacionados con el Covid-19.

Sánchez mostró el paso a paso del procedimiento en el rastrillaje sanitario que se realizó en el mercado concentrador y Feria de Rawson. Allí, le ofrecieron la posibilidad de hacerse la prueba en privado o en vivo, pero el periodista decidió hacerlo en vivo.

En primer lugar debió presentar su DNI y luego prepararon uno de sus dedos y lo higienizaron. Posteriormente le pincharon y extrajeron una muestra de sangre que colocaron en dispositivo para obtener el resultado.

Tras esta primera parte, Alejandro Sánchez comentó que se encontraba tranquilo y expectante a la espera del resultado. ‘Somos el móvil que más ha cubierto rastrillajes y burbujas sanitarias. No he tenido síntomas pero eso no quita que pueda ser asintomático pero estoy bastante tranquilo’, dijo.

Mientras esperaba el resultado, comentó que un detalle que le sorprendió fue que cada vez que los agentes sanitarios realizan un testeo se cambia los guantes ‘Usan doble guante de látex. Se van cambiando uno cada vez que toman la muestra. Esto lo realizan todos los agentes que intervienen en el procedimiento, es decir, el que toma la muestra y los que realizan el diagnostico’, explicó el comunicador.

Al cabo de unos 15 minutos, el resultado del test estaba listo. Fue en ese momento que un gran nerviosismo se apoderó del periodista que transmitió todo en vivo y en directo por Canal13. ‘Los litros de transpiración que me están cayendo por esto. Es un momento difícil cuando te hacen la seña que ya está el resultado.

‘Me preguntaron si quería saber el resultado en privado o al aire. Decidí que sea en vivo y en directo. No estaba preparado pero mientras esperaba estaba muy nervioso’ dijo el movilero.

Finalmente el resultado de su prueba fue no detectable. ‘Son segundos que te pones muy nervioso porque estamos en un tiempo en donde te podes contagiar. No es una locura ni algo utópico. Nadie quiere que le pase pero te puede pasar. Por mientras pensaba: ¿y si me da positivo?’, comentó.

‘Después de que me lo hice, pensaba en mi mamá y mi esposa que ven el programa. Pensaba que los había puesto en una situación de nervios innecesariamente. Me puse muy nervioso por ellos. Por un momento pensé que no lo tendría que haber hecho en vivo por mi familia pero también me da alegría de transmitirles en vivo a todos y a mi compañeros de trabajo con los que convivimos día a día’, sostuvo.

‘Se me paso por la cabeza que detrás de este móvil hay mucha gente preocupada. También gente muy atenta como mis compañeros de trabajo. Nos vemos todos los días de lunes a sábado, pasamos tiempo juntos y más allá de que se respeten los protocolos uno tiene contacto’, finalizó.