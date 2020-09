Cifras oficiales: tres niños y 20 adolescentes con Covid-19 en San Juan

Son 23 los niños y adolescentes, de hasta 19 años, que tienen coronavirus en San Juan. El dato se despende del listado dado a conocer por la directora de Materno Infancia, Sandra Merino, en conferencia de prensa este 9 de septiembre. Según detalló, tres son menores de 5 años y el resto son adolescentes.

En este sentido, Merino comunicó que la mayoría de los casos son asintomáticos. 'Estamos haciendo llamados telefónicos de seguimiento a sus familias. Es importante que sepan que los vamos a llamar. Nos vamos a identificar con nuestro nombre y función para realizarles una serie de preguntas', destacó.

El objetivo de estas llamadas es que los contagiados sientan que Salud Pública está cerca de ellos para que puedan contar cuáles son sus síntomas. 'Esto sirve para que en cuanto haya algún síntoma que nos llame la atención podamos hacer específicamente la activación oportuna', agregó la funcionaria.

La directora de Materno Infancia explicó que en el caso de que sean asintomáticos deben hacer aislamiento domiciliario. 'En esto pongo especial atención, en pedirles que cuando se les dice aislamiento domiciliario porque están sin síntomas no hay otra alternativa, aunque les resulte difícil', recalcó.

Por último, recordó que tenemos que cuidarnos entre todos. 'El aislamiento domiciliario significa eso, aislamiento domiciliario. No salgo de casa, no permito que nadie entre y tomo todas las medidas que me dan los profesionales cuando llaman por teléfono', finalizó en referencia a los contagiados.