La sanjuanina 'súperdonante' de plasma: 'Prometí ayudar a los demás'

Daniela Torres es una sanjuanina que logró transformar su peor momento en un noble gesto. Hace unos meses logró superar al Covid-19 tras un duro proceso y este jueves donará plasma por tercera vez para el tratamiento de pacientes infectados en San Juan.

La joven dialogó en Paren las Rotativas por Canal 13 y contó qué la motivó a ayudar a los que sufren la enfermedad. ‘Es una decisión que tomé porque la pasé muy mal. Más que nada psicológicamente’, dijo.

‘Mientras yo estaba en cuarentena estuve en contacto con una chica de Caucete que perdió a su papá por coronavirus y necesitaba plasma’, comentó. ‘Yo le prometí que lo iba a ayudar y también a todas las personas que venían de atrás que estaban más grave y que necesitaban la donación del plasma’, señaló.

‘Al saber lo que estaba sufriendo puse un poco de empatía, me puse en su lugar y decidí donar’, aseguró Daniela.

Y además, comentó que realizó un posteo en su cuenta de Facebook en busca de promover la donación de plasma de pacientes recuperados. La joven dijo que en la provincia son muy pocas las personas que decidieron donar plasma. ‘La semana pasada solo fueron dos de todos los recuperados que hay’, indicó

Por otro lado, Daniel relató detalles de su experiencia con la enfermedad. ‘Yo estuve muy mal. Estar encerrado es algo que no se lo deseo a nadie, es una sensación horrible de abandono, de angustia, de no saber qué va a pasar más allá del virus’, aseguró.

Por otro lado se refirió a la condena social que reciben los pacientes que padecen el virus. ‘Uno sabe que tiene la enfermedad y la gente tiene malos comentarios. Eso es una condena social que te afecta’, dijo. ‘Yo recibí denuncias mientras hacia la cuarentena. Iba la policía a mi casa. Recibí insultos, mensajes de Facebook truchos y vecinos que cuando te ven se alejan. Se siente la condena social’, agregó.

Sin embargo, la chica reconoció que hubo mucha gente que la acompañó en el duro proceso hasta que pudo superar la enfermedad. ‘Yo llegué a estar muy mal. Me tuvieron que internar en el hospital Rawson, cuatro sueros me llegaron a poner. Tuve un pico depresivo por estrés, me broté entera y estuve en observación por este encierro. Fueron 32 días lo que estuve en el hotel’, recordó Daniela Torres.