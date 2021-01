El peor fin de año: esperaron más de 3 horas un colectivo que nunca llegó

Si bien el 2020 fue tormentoso y complicado en general, hay un gran grupo de sanjuaninos que lo cerraron viviendo momentos de indignación. Esto se debe a que se había informado que el transporte público funcionaría hasta las 21:00 del 31 de diciembre y realmente las unidades dejaron de circular alrededor de las 18:30.

Minutos después del mediodía del 31 de diciembre desde el Ministerio de Gobierno emitieron un comunicado que aseguraba que este servicio estaría disponible hasta las 21:00. Esto no sucedió ya que varios ciudadanos le informaron a Canal 13 que estuvieron esperando desde las 18:30 y no llegaron vehículos de ninguna empresa.

"Desde las 18:30 que estoy esperando. Voy a Pocito, al Lote 27. Un remis hasta allá me sale entre $500 y $550, capaz un poco más si no me quedo corto. Tengo que ver si tengo para pagarlo. Tendrían que haber pasado más seguido por lo menos, para que la gente no esté esperando tanto. Para que dicen hasta un horario si van a cortar antes" expresó un joven que se encontraba en la parada de ómnibus de calle Mendoza entre Av. Libertador y Laprida.

Otro de los afectados que estaba en este mismo lugar, aseguró lleno de furia que "Siempre es lo mismo, cuando hay fiesta o algo ellos hacen lo que quieren". Al igual que estas dos personas, una tercera sanjuanina que perdió su tiempo contó que ella debía viajar a Rawson. Un taxi hasta su destino tiene un precio que ronda los $300 y los $350, pero no como no tenía el dinero para pagarlo tuvo que irse caminando.

De esta manera al no cumplir con lo establecido, decenas de sanjuaninos tuvieron que desembolsar una suma de dinero extra para llegar a sus casas. Quizás gastando un monto que tenían destinado para otro fin, en este momento tan delicado en donde se ha vuelto muy complicado generar un ingreso que resulte suficiente. Sin dudas un cierre de año para el olvido.