El recuerdo de Lucas, el joven que murió por Covid 19 y llora todo Marquesado

El pasado jueves, el Covid 19 se llenó a uno de los vecinos más queridos de Marquesado. Lucas Mendoza tenía 28 años y la luchó hasta el final, pero la peste fue letal.

Lucas era el regalón de sus hermanos, María, Sebastián y Ruth, quienes lo recordaron ante las cámaras de Canal 13 San Juan. Los familiares de Lucas no pudieron contener la emoción y las lágrimas. "Estamos muy agradecidos a todo el pueblo de Marquesado, a todo el mundo porque llegaron con oraciones desde México, Venezuela, infinidad de lugares porque lo pusieron en oración", dijo María.

"La peleó hasta lo último mi hermano, pero Dios quería un ángel y se lo llevó a él. Nos quedan los mejores recuerdos de él. Era un ser especial. No se va a olvidar porque a pesar de su discapacidad él era todo", contó.

Lucas Mendoza, la segunda víctima más joven de la pandemia en San Juan

Por su parte Sebastián, comentó Lucas era hincha de Marquesado. "Él me homenajeó, pidió una camiseta con el número que yo jugaba en el club. Es un homenaje grandísimo el que me hizo. De chiquito lo llevábamos a la cancha y era el hincha número uno del club. La gente lo quería muchísimo. Lucas es una luz que no se va a pagar nunca. Ahora está con su papá volando muy alto", dijo el hermano del joven fallecido.

Durante el sepelio de Lucas, se vivió un emocionante momento que Sebastián relató. "Le dije al chofer de la carroza que tenía que pasar por la puerta de la casa donde vivía Lucas. Yo sabía que la gente se iba a juntar para despedirlo. Una vez que el chofer llegó acá se dio cuenta de la inmensidad, de la grandeza de Lucas y hasta el mismo chofer de la carroza lloraba desconsolado porque vio que Lucas generó muchísimo amor en Marquesado. Incluso gente que no conocíamos se comunicó con nosotros, nos dio su apoyo su mensaje de aliento", comentó.

"Me quedo con los mejores recuerdos de mi hermano. Extrañamos las mañanas que él. Siempre con su teléfono nos mandaba un mensaje al grupo de los hermanos para saludarnos. Nos mandaba fotos, canciones. Siempre con sus detalles para resaltar", agregó.

Por último, Ruth, otra de las hermanas del joven contó que se sorprendieron por las muestras de cariño para Lucas. "Nos sorprendió el recibimiento. Todo el pueblo lo estaba esperando. Fue una emoción muy grande. Se hizo querer. Tenía una gran cosecha de amigos. Te sorprende, te da mucha angustia, pero estamos súper agradecidos de la gente que nos ha acompañado", relató.

Lucas Mendoza falleció el pasado jueves, estuvo internado en el hospital Marcial Quiroga desde algunos días previos a las fiestas. Fue la segunda muerte más joven en la provincia de San Juan.

El joven tenía Síndrome de Down y trabajaba en la Estación de Servicio Capri. Su partida causó gran tristeza en todo el pueblo de Marquesado, donde era muy conocido y tenía muchos amigos.