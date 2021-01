'No se contagien, es muy duro': la experiencia personal de Uñac con el Covid 19

En la mañana de este lunes, el gobernador Sergio Uñac retomó sus funciones públicas tras su recuperación de Covid 19. Por ello brindó una conferencia de prensa donde relató su experiencia personal. “No se contagien, es muy duro”, expresó.

Durante la conferencia de prensa realizada en la sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno, el mandatario expresó parte del proceso que tuvo que atravesar. "Me contagié en el momento menos pensado. Estoy recuperado 100% de Covid 19 y en un porcentaje relativamente menor de lo físico y la capacidad muscular para no agitarme en lo que tengo que hacer en el resto del día", agregó.

Al mismo tiempo, durante el transcurso de la conferencia de prensa, se lo notaba agitado al momento de hablar, es decir que no ha vuelto en la forma clásica que suele hablar en cada uno de sus discursos. “El Covid 19 es una cosa fuerte. He tenido muchas horas para repasar y reflexionar por esta enfermedad. Yo desde hace 30 años que suelo pasar 18 horas despierto y el Covid 19 lo invirtió”, aseveró.

Asimismo aseguró que ha pasado días durmiendo hasta 18 horas, porque el virus te saca las ganas. “El virus te hace doler todo, cada vez son menos las personas que atraviesan la enfermedad de forma asintomática. He hablado con deportistas de alto rendimiento de orden mundial que necesitaron 6 meses para poder responder su antiguo estado físico”, amplió.

Por ello, el gobernador Sergio Uñac indicó que el mejor consejo es cuidarse y no contagiarse porque “este virus no se sabe a dónde dispara. No hay que subestimar este virus, no se contagien. Uno está bien en un punto y después podes estar muy mal o algunos a los que les costó la vida La conclusión de esto es que no hay que contagiarse y hay que cuidarse”.

Por último, antes de finalizar su experiencia personal con el virus, dijo que tiene que esperar unos días más para poder conocer si generó anticuerpos para donar plasma. "Yo recibí plasma y voy a donar. Ya estoy bien, con muchas ganas de seguir trabajando. El proceso de recuperación se pasa de distintas maneras pero en general no se pasa bien. Hay una tendencia a contar que esto uno lo pasa como si fuera nada. Yo recomiendo desde lo personal y desde lo institucional que no se contagien”, concluyó.