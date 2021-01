Una sanjuanina y la experiencia de vacunarse en Miami: "No importa tener el billete"

En los últimos días, la polémica por el “turismo de la vacuna” levantó polvareda en los portales de noticias y redes sociales. Muchos residentes de Miami en el estado de Florida, Estados Unidos, se quejaron porque aseguraban que los turistas tenían la misma prioridad de los ciudadanos norteamericanos a la hora de aplicarles la vacuna.

Sin embargo, Laura Cobos, una sanjuanina radicada hace más de 20 años en Miami, desmintió que esto esté ocurriendo de la manera en la que lo reflejan los medios. “A mí siempre me sorprenden las informaciones que llegan desde Argentina. Son tan diversas y el argentino es tan creativo, hasta inventando noticias que no me dejan de sorprender”, señaló en dialogo con Canal 13 san Juan.

En este sentido, aclaró que al igual que en todas las partes del mundo, la vacunación comenzó con el personal de salud y luego para personas mayores, con más riesgo de contraer la enfermedad. “Si hay algo que admiro de este país es que son extremadamente organizados y las cosas se hacen como se establecen”, aseguró Cobos.

“Lo de los turistas me parece muy gracioso porque yo estoy esperando como ciudadana americana a que me llamen desde mi seguro médico para vacunarme. Así es como se manejan. En esta mañana se están vacunando muchos amigos que tiene más de 65 años. El procedimiento es así: te llaman por teléfono, te avisan el día y la hora y ahí vos podes ir. No es porque tengas el billete más gordo o seas el hijo de, que vas a recibir la vacuna. Así no se trabaja aquí al menos hasta donde yo he podido ver en 20 años viviendo en Estados Unidos”, explicó.

Uno de los casos de argentinos que se vacunaron en el sur de la Florida fue el de la famosa abogada Ana Rosenfeld y su marido. La mujer contó al diario Infobae que su hija, quien vive en Miami, les consiguió un turno y pudieron aplicarse la primera dosis de la vacuna del laboratorio Moderna. Además, sostuvo que fue gratuito y que se la colocaron sin problema pese a no ser ciudadana norteamericana.

En cuanto a la situación sanitaria por el coronavirus, Laura Cobos comentó que el domingo se registraron unos 12.000 nuevos casos en Miami. “Los nuevos contagios varían entre 12.000 y 15.000 casos diarios. Y el domingo se registraron 108 muertes. Es el número más alto para un día domingo. No se había registrado un número tan alto desde el pico en julio”, informó.

Por último, la sanjuanina aseguró que “no estamos mejor. En la Florida hubo 1.477.000 contagios y 23.261 muertes durante la pandemia”.