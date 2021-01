¿River tendrá una noche épica en Brasil?: mirá qué piensan los sanjuaninos

Por la noche de este martes 12 de enero se disputará el partido de vuelta de una de las semifinales de la Libertadores. River visitará a Palmeiras en Brasil, teniendo que revertir un 3 a 0 en el marcador. Acerca de esto, varios sanjuaninos se animaron a pronosticar que sucederá en este encuentro ¿Los de Gallardo tendrán otra noche épica?

El móvil de Canal 13 fue hasta los cafés que se encuentran ubicados frente al Correo Argentino, para conocer la opinión de los futboleros sanjuaninos. A las 21:30 se disputa el partido de vuelta entre River Plate y Palmeiras en Brasil. El conjunto argentino comenzará el partido con 3 a 0 en su contra así que la gran duda es ¿El "Millonario" podrá revertirlo?.

Algunos amantes del fútbol de nuestra provincia se animaron a predecir que sucederá. En un primer momento Elías, hincha de "la banda", aseguró tener fe en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo pero que realmente es una tarea muy difícil la que deben realizar. "De creer creo pero bueno, es muy difícil. Se complica porque juegan allá. Hay que esperar el resultado de esta noche, vamos a ver que pasa", expresó.

Posteriormente Hernique, simpatizante de Racing, se la jugó y reconoció ser "anti Boca" por lo que cree en una remontada de River, para que luego se corone campeón de este torneo continental.. "Yo aunque duela soy anti Boca, tengo muchos amigos y tengo mucha rivalidad contra ellos entonces prefiero que gane River", declaró.

Finalmente Marcelo, fanático del Xeneize, dejó los colores a un lado y reveló que le gusta muchos más la manera de jugar de máximo rival que la de su conjunto. "Yo en realidad soy de Boca y no soy anti River. A pesar de eso me gusta mucho el juego de Gallardo. Me gusta muchísimo, muchas veces el fanatismo no sirve de nada, simplemente hay que hablar lo que es", manifestó.

Sin embargo, a pesar de su gusto por la manera de conducir al equipo del "Muñeco", no cree que los "gallinas" puedan revertir esta complicada situación. "La verdad que es un resultado que va a ser muy difícil de dar vuelta, porque tiene que salir a atacar y el riesgo es que Palmeiras le haga un gol primero", sentenció.