Habló el empresario clausurado: 'Estoy caliente, me cerraron por falta de jabón'

Pasado el mediodía de este jueves rompió el silencio Gustavo Aróstica, uno de los dueños de Sol Cirqa tras la clausura que llevó a cabo la Policía de San Juan tras el show de la banda cuartetera, Q’ Lokura. En ese sentido el empresario clausurado se mostró mostro molesto ante las autoridades, “estoy caliente, me cerraron por falta de jabón y un cartel de salida de emergencia”, aseguró.

“Esto es político. No entiendo a las autoridades provinciales, no adhieren al decreto del presidente Alberto Fernández pero a la vez si adhieren. Por un lado te dicen que podes trabajar y después ‘te la ponen’ por detrás”, comentó el empresario.

Asimismo se quejó de las autoridades del Comité Covid 19, en especial de la ministra Claudia Grynszpan y del Subsecretario de Seguridad, Abel Hernández porque ellos pretenden que los restaurantes chicos sean los únicos que tengan shows en vivo. “Ellos pretenden que vayas a ‘La Costumbre’ y escuches cantar al Grillo. Me dicen que Sol Cirqa no es gastronomía, es un recital. Pero es un restaurante para 1.000 personas que ellos habilitaron”, comentó.

Al mismo tiempo Aróstica dijo que él le puso un escenario grande con pantallas grandes y que ha traído un espectáculo convocante. “El peor error que han hecho es haberme clausurado. En Sol Cirqa trabajan 260 personas que están llorando por no poder trabajar. De ese total hay 60 patovicas que se encargan de controlar que nadie se levante de su burbuja. Están matando al que trabaja”, aseveró.

“Creo que a las autoridades se les escapó la tortuga y mandan a clausurar al privado”, dijo el empresario de la noche. Luego manifestó que la banda de Q’ Lokura está en la provincia con ganas de poder tocar y que en “teoría” podrían tocar en un show con capacidad hasta 500 personas.

Por otro lado Aróstica contó que una vez que decidió que venga la banda oriunda de Córdoba el pasado lunes (en principio hubo dudas, ya que habían sacado un comunicado que decía que no llegaba la banda y después confirmaron la presencia) pasó por cada uno de los hoteles de la provincia. “El 30% de la ocupación hotelera que tiene la provincia de San Juan en este momento es gracias a gente que llegó para ver a Q’ Lokura de otras provincias”, aseguró.

A continuación el empresario dijo que la gente que trabaja en Sol Cirqa no es delincuente. “A los empresarios de la noche nos vienen castigando. Nosotros invertimos millones para poder trabajar y porque tenemos gente que trabaja para nosotros”, manifestó.

Cabe destacar que la clausura se llevó a cabo porque en el lugar había más de 650 personas, sumado a las irregularidades que había en el lugar. “Se constató la presencia de más de 650 personas, repartidas en distintas burbujas que no cumplían con el distanciamiento social. En algunos casos no había ni siquiera un metro entre mesa y mesa”, dijo el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga al móvil de Canal 13.

Para finalizar el empresario clausurado aseveró una vez más que la banda aún está en San Juan con la idea de tocar. Aunque al mismo tiempo afirmó que en el caso de que durante este día no habiliten el complejo para los shows del día jueves y viernes, la banda volverá en el mes de febrero en presentaciones de 500 personas. “En el caso de que haya gente que pida devolución de dinero no va a haber. Esa plata ya no la tengo yo, la tiene la banda y ellos quieren tocar”, concluyó.