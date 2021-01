Ropa sin género: la lucha de un grupo sanjuanino para romper el tabú

‘Para mujeres no vendemos camisas floreadas’, fue la contestación de una vendedora a una joven sanjuanina que pretendía determinada prenda. A raíz de esta situación, la chica volvió a su casa con las manos vacías y llena de frustración. Este caso, fue uno de los tantos que se dan en las tiendas de ropa de la provincia, pero el primero que sirvió de disparador para que desde Proyecto Plus se encargaran en este 2021 de esta problemática.

Si bien todavía no hay una actividad concreta definida por el grupo de jóvenes, la idea es este año visibilizar el problema, para que se lo deje de normalizar en ‘una provincia tan tradicionalista’, según expresó Gonzalo Mendoza, uno de los voceros de Proyecto Plus.

Asimismo, Gonzalo dejó en claro que no se trata den una problemática sufrida solo por mujeres, y que el objetivo es cambiar la mentalidad del sanjuanino con respecto al género de la ropa. ‘No tiene que haber ropa para hombre, ropa para mujer, la ropa es ropa y la usa tantos hombres como mujeres’, manifestó.

El joven activista señaló que esta elección de muchas personas, ya fue aceptada en todas partes del mundo, pero que en San Juan, las tiendas dedicadas a la venta no quieren hacer el cambio. En este sentido, señaló que la idiosincrasia del sanjuanino juega en contra para que el cambio se dé’.

Según Gonzalo, el mal asesoramiento que hay en la gente que tiene un local o vende ropa es una problemática para las personas que no se identifican con el género de la ropa.

Por su parte, Celina Pereyra, otra de las voceras y parte de Proyecto Plus, contó cómo nació el grupo y cuáles son sus objetivos para este año y en general. En este sentido, la activista recordó que en la provincia la ley de talles existe hace 12 años y a nivel nacional se reglamentó en el 2020, pero que sin embargo, en San Juan está lejos de que se dé la importante desconstrucción y toma de conciencia por parte de los que sufren cada vez que van a comprarse ropa.

'La problemática que se enfrentan las personas cuando quieren comprar ropa y tienen un cuerpo que no es el hegemónico, como lo es el 90-60-90, esa es nuestra lucha, la de visibilizar que existe eso en San Juan’, afirmó Celina.

Según la joven, la idea de Proyecto Plus es mostrar las historias que existan detrás de cada cuerpo, detrás de cada sanjuanino frustrado por haber vivido la misma situación.

‘Nosotros empezamos con campañas publicitarias, en las que se puede ver el resultado final, pero la idea es que la gente conozca la parte de los modelos para no quedarnos con el tema de la imagen', expresó la activista.

‘La idea es deconstruir el estereotipo y los tabúes que hay detrás de todo esto. Buscamos generar empatía, del vendedor, cliente y empresario, que comprendan todo lo que se origina que no haya talles’, indicó Celina.

La joven aseguró que esa clase de situaciones son muy frustrantes, y que muchas veces el ir de tienda en tienda y que en todas las vendedoras ofrezcan talles especiales o talles únicos, no es algo que represente a la mayoría de los cuerpos, ya que por la innumerable cantidad de características que existen de formas de cuerpos, el talle único no debería existir.

Por último, Celina señaló que el objetivo este año es realizar acciones concretas de Proyecto Plus para que la ley de talles en San Juan se comience a cumplir. ‘No queremos rivalizar con el comerciante, pero tampoco queremos que se siga normalizando el hecho de agachar la cabeza y no demostrar el descontento de que no tengan tu talle’, sentenció.