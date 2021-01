Trotta sobre la vacuna: 'No es condición indispensable para la presencialidad'

'La vacuna no es condición indispensable para la presencialidad, pero si nos va a permitir estar seguros', afirmó el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en su visita por la provincia. Lo dijo al finalizar el acto de inauguración de las obras de remodelación de la Escuela ENI °34.

Según definió el funcionario, en noviembre del 2020 los docentes fueron incluidos como grupo prioritario para la vacunación, junto al personal de sanidad, adultos mayores, entre otros. Sin embargo, esto aclaró que 'no significa que de no estar la vacuna no empezarán las clases'.

En tanto, el ministro afirmó que en las próximas semanas alrededor de 1.400 docentes estarán listos para ser vacunados. 'Este viernes tendremos una reunión con ministros y ministras de todo el país, de cada jurisdicción, para definir la priorización en el orden de vacunación', destacó.

Por otro lado, Trotta afirmó a Canal 13 que en la vuelta a la presencialidad, los niños que estén incluidos en grupos de riesgo deberán trabajar en 'sostener el aprendizaje a la distancia, fortaleciendo los instrumentos pedagógicos'.

'Es un universo más pequeño, por lo que vamos a poder focalizarnos en este grupo, algo similar sucederá con los docentes en grupos de riesgo hasta que puedan ser vacunados', concluyó.