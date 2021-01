La peor cara del Terremoto: Vivir y dormir en la calle

Cuando ya han pasado varios días de que se produjo el movimiento sísmico del lunes por la noche, las consecuencias muestran su peor cara en Calle 15 y Aberastain, departamento Pocito. En el lugar varias familias se quedaron literalmente en la calle, se escapan del fulminante sol de la siesta, conviven con alimañas y duermen al lado de la calle.

Una de las vecinas contó enérgicamente en la puerta de lo que queda de su rancho: "ésta es mi casa, me la hice yo con mis hijos a fuerza de cañas, palitos, así como la ven". "Acá han habido lluvias grandes, desastres grandes y lo único que han traído es un bolsón, un palo y un nylon, es lo único que han traído". Criticó a las autoridades provinciales y municipales a quienes acusó de "poner fotos para las elecciones solamente".

Otra mujer contó que es madre soltera y vive junto a uina amiga con sus hijos, ahora el rancho de adobe, palos y nylon donde estaban quedó inutilizable: "nos hemos quedado sin nada, no sirve nada, acá estamos en la sombra y dentro de una hora da el sol y nos tenemos que poner en la calle", relató sobre cómo hacen para escapar de los terribles calores de la siesta sanjuanina. También un vecino destacó que es changarín y se gana la vida cavando pozos pero se le cayó un adobe en el tobillo en medio del terremoto por lo que no puede ir a cumplir sus tareas "le voy a llevar la placa al patrón así me cree lo que me pasó", dijo.

Un hombre joven con su bebé llorando en brazos dijo a Canal 13 que están viviendo al costado de la calle y tienen que tener cuidado con los autos que pasan porque ni siquiera dismimuyen su velocidad, reclamó más atención de la Policía al respecto.

Son algunos casos particulares que muestran la realidad de lo que viven los sanjuaninos en la zona afectada más crudamente por el terremoto del 18 de enero. En las últimas horas el intendente Armando Sánchez informó que hay más de 450 viviendas con problemas en Pocito, la colocación de carpas de campaña no logró que ésta gente abandone sus precarias viviendas destruidas y las soluciones habitacionales en casas de barrio, como seguramente muchas de éstas personas espera, no se puede generar de un día para otro por más que los fondos estén garantizados, es un proceso que llevará su tiempo más allá de que las autoridades confirmaron que agilizarán los trámites administrativos para que las soluciones aparezcan.