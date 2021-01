Colectan materiales de construcción 'para rescatar' casas en Pocito

'Todo lo que se pueda traer para colaborar es bienvenido, lo que hoy más se necesitan son materiales de construcción, porque hay vecinos que aún pueden rescatar la vivienda', afirmó Luciano Galvarini, parte de la agrupación Manos Solidarias de Pocito, a Diario 13. La organización es una de las tantas que colabora para asistir a los damnificados por el terremoto.

'Este jueves salimos con un perchero solidario y agua en zonas muy complicadas, y este sábado haremos un guiso de arroz para los vecinos', afirmó el vecino de la zona de Quinto Cuartel. En este marco, comentó que en relevamientos que realizan para conocer el estado de las zonas donde se asiste hay 'necesidad de rescatar la casa'.

'Recibimos agua, comida, para este sábado arroz, carne molida y verduras. Pero también recibimos palos, portlan o cualquier otro material de construcción', afirmó Galvarini.

En cuanto a la indumentaria, el vecino afirmó que hoy es necesaria pero 'no es una prioridad', ya que el clima ayuda a pasar este mal momento enfocando otras necesidades. Sin embargo, destacó que el agua 'siempre hace falta'. En este sentido, reciben donaciones de agua potable y no potable. 'El agua potable es para consumo, la que no sirve para asearse, se deposita en tachos de 200 litros que tienen las familias', dijo.

Manos Solidarias comenzó como una iniciativa de un grupo de vecinos que no superaba los 10 integrantes. 'Nosotros empezamos con merenderos para la zona del Quinto Cuartel. Hoy, pasado el terremoto, somos más de 50. Es impresionante la cantidad de gente que se suma a ayudar y las organizaciones que van apareciendo para colaborar en este difícil momento', acentuó.

Para poder colaborar con la agrupación, los interesados pueden visitar la página de Facebook "Manos Solidarias Pocito" o comunicarse al 264454325.