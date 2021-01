Devastador: las lágrimas de perder todo en el terremoto y pasar las noches a la intemperie

El móvil de Canal 13 llegó hasta calle Aberastain y Calle 15, en Pocito, una de las zonas más afectadas por el terremoto, el cual derribó una gran cantidad de casas. Además, la situación se agrava por las lluvias y tienen que dormir en carpas o a la orilla de la calle. 'Ayer todo esto era agua, a la parte de la casa que quedaba la tuvieron que bajar porque no se podía habitar', relató una mujer.

'Ahora mi casa es una carpa, ha llovido y nos hemos tapado con nylon que es lo único que nos quedaba hacer. Pasar la noche con lluvia fue muy feo, tanto que se demoran para darnos una solución. No saben lo desesperante que es estar viviendo así, pasando calor, lluvia, con bichos, es muy feo. Del día lunes que fue el terremoto recién el día jueves se presentaron ayudarnos', agregó entre lágrimas.

En este sentido, sostuvo que toda la ayuda que han tenido ha sido de gente que fue por voluntad propia y no por el municipio ni por el Gobierno. 'El gobernador llegó hasta la curva no más, ni entró a mirar para acá. Fue hasta donde pudo, lo único que queremos es una solución rápida porque tenemos niños chiquitos que están insoportables porque no aguantan más el calor', manifestó.

La mujer expresó que no se pueden bañar ni comer bien, motivo por el cual están bajando de peso. 'Es muy desesperante estar con esta rutina de levantarse y tener que estar en la orilla de la calle, con el peligro de los vehículos. Queremos una solución rápida, nos han dicho que nos van a traer los módulos de aquí a 15 días pero tenemos que seguir esperando durmiendo así', remarcó la damnificada.

De acuerdo a su relato, para ir al baño la gente tiene que ir al campo o pedirle el baño a una de las pocas familias a las que no se les cayó la casa. 'Estamos implorando que no lleguen vientos. Para comer le gente colabora y nos cocina, vivir en una carpa es muy feo, es como vivir en la calle sin nada. Gracias a Dios hemos recuperado algunas cosas pero hay gente que perdió todo', detalló.

Por otro lado, recriminó que los vehículos pasan por el lugar sin precaución y que ni siquiera hay personal policial indicando que se disminuya la velocidad en la zona. 'Hay gente comiendo o durmiendo en la orilla de la calle, es lamentable todo lo que estamos pasando, lo único que queremos es una solución rápida', se explayó la mujer que vive con su pareja y su pequeña bebé de dos años.