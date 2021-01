El crudo relato de la joven atropellada: 'Me estampó contra la verja'

Durante la mañana de este viernes 29 de enero se produjo un violento siniestro vial en un cruce céntrico. El mismo impacto se produjo entre dos vehículo. Debido a la fuerza del choque uno de los rodados involucrados atropelló a una joven que estaba en el lugar. Esta chica contó que vio el accidente, pero que no tuvo tiempo de reaccionar.

Este accidente automovilístico se produjo alrededor de las 9:30 en la intersección de Pedro Echagüe y Capital. El mismo fue protagonizado por un Volkswagen Gol que chocó a un taxi modelo Fiat Siena. Esto provocó que este segundo vehículo se subiera a la vereda y chocara a una joven, llamada Antonella Cano, que se encontraba charlando con una amiga.

"Estábamos paradas hablando con una amiga y de repente escuchamos un ruido de un impacto. Eran dos autos y el que fue chocado se me vino encima y no sé, de repente yo estaba en la verja y después en el piso porque me levantó. Cuando giré vi el auto encima y ya no tenía tiempo de moverme. Me estampó contra le verja de la vecina", expresó.

Luego de que lograra liberarse de estos caños que conforman la verja, Cano se tiró al suelo y se quedó en el lugar hasta que llegara la ambulancia. Efectivamente esto sucedió minutos después, por lo que un profesional de la salud comenzó a revisar a la afectada. Afortunadamente Antonella pudo ponerse de pie rápidamente, demostrando que no había sufrido ninguna herida de gravedad.

"El médico que me atendió me dijo que estoy bien. Seguramente me aparezcan los golpes del impacto. Me dijeron que esté atenta a todos los síntomas pero que no me ha pasado nada por ahora", manifestó ante uno de los móviles de Canal 13.