La angustia de una familia por la destrucción de su hogar

Mauricio Jofre es un padre de familia que vive día a día con la angustia de no tener un hogar para vivir de manera permanente. El terremoto dejó su casa en ruinas y para cuidar a sus seres queridos debió irse a una vivienda que le prestan.

Luego del terremoto dieron cuenta que varias personas perdieron su vivienda. Uno de ellos fue Mauricio quien tiene a su mujer e hija de un mes internadas.

El hombre recalcó que desde el Gobierno no fue nadie a ver como esta su hogar. "Lo único que yo pido es donde vivir con mi familia y tenerla salvó porque no tengo dónde irme" remarcó el joven padre. Del mismo modo aclaró que le dijeron que para conseguir una casa o modulo momentáneo necesitaba estar en un asentamiento, pero al no poder no le dieron otra posible solución.

Luego de ello, Mauricio explicó que su situación es muy complicada ya que su casi esta inhabitable. "Esto no lo esperaba se me ha casi destruido y para evitar que se cayera la tuve que apuntalar" manifestó el hombre con gran angustia. Esta modificación momentánea debió hacerla especialmente a la habitación de su hija aparte. Pero su principal preocupación es su señora y bebe que están internadas y prontas a ser dadas el alta. Sin embargo, sin un lugar para vivir, no sabe que hará ya que su actual hogar es corre riesgo de derrumbe.