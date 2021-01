La otra campana: la voz de la familia de " El Porteñito"

Luego de conocerse la versión del policía que abatió al reconocido ladrón sanjuanino, identificado como Carlos Alberto "El Porteñito" Gutierrez, la familia salió a hablar y contar su versión de los hechos. El hecho se produjo en el interior del Lote Hogar Nº 24, ubicado en la localidad La Bebida, en Rivadavia.

Según lo que le comentó Cintia, la cuñada del fallecido, a Tiempo de San Juan, es que ellos se dieron cuenta del faltante del hombre cuando no apareció para ir a trabajar. Lo buscaron por los diferentes lugares donde solía estar pero fue en vano. Cuando por fin lo encontraron, la brigada policial le habría dicho que el hombre tenia un herida de bala.

Del mismo modo, la mujer relato que había radicado la denuncia sobre la desaparición de Carlos Alberto en la Comisaria 34°. En ese momento buscaron saber si él estaba detenido en ninguna comisaría. Además le informaron que no habría ninguna persona con su nombre en los hospitales, cuando ya estaba en el Hospital Marcial Quiroga.

Fue a partir de una testigo que conocieron sobre lo que pasó. La mujer que habría visto todo, explicó que un policía civil lo correteo y le disparó. De esto modo dejó constatado que el disparo se produjo fuera de la vivienda y no en el interior. Otros jóvenes de la zona le habrían dicho a la familia que el muchacho iba pasando en moto, cuando sin ningún motivo le disparó.

Ahora la problemática incide en que la versión que maneja la Policía no coincide con la vertida por la familia, ya que para la institución el "Porteñito" sí entró a robar a la casa del efectivo y sí le disparó para intentar huir. Esto fue afirmado desde la Fuerza, que el policía actuó en legítima defensa.

Por otro lado, la defensa de la familia de Gutierrez, la cual esta a cargo de la Doctora Noriega, manifestó que no existió legítima defensa ya que el Gutierrez "no tenía armas y no sabía manejarlas". A su vez finalizó indicando que: "Vamos a ir por el homicidio agravado".