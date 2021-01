El orgullo de un sanjuanino por colocar la vacuna contra el Covid 19

En el tercer día de operativo de vacunación contra el Covid 19 en San Juan, el móvil de Canal 13 logró dar con un testimonio de uno de los vacunadores que se desempeñan el Estadio Aldo Cantoni. Oscar, un enfermero que tiene 32 años trabajando en Salud Pública, aseguró que para él es todo un orgullo ser parte de lo que el calificó como ‘una experiencia única e histórica para la provincia’.

‘Cuando me llamaron para el operativo de vacunación sentí que era una experiencia única para la provincia y tenía que estar, que no la tenía que dudar, tuve una predisposición inmediata, me siento orgulloso’, expresó uno de los miembros del importante operativo.

Oscar contó que cuando lo llamaron para ser parte del operativo, él se encontraba trabajando en el Centro de Salud Elio Cantoni, ubicado en Villa Hipódromo. Además, contó que su hija y demás familiares le preguntan, le consultan acerca de la Sputnik V y a la vez lo apoyan. ‘Tenemos que dar gracias a Dios y la Virgen de que podamos estar haciendo esto’, expresó.

Por otro lado, Juan, otro de los vacunadores, contó que en los primeros días de vacunación, algunos de los que se acercaron al Estadio, llegaban con dudas u inclusive con cuestionamientos hacia la Sputnik V. ’Nosotros les vamos evacuando las dudas que van teniendo, gracias a las capacitaciones previas. Además, hace años que venimos trabajando en el tema de vacunación', manifestó.

Asimismo, Juan aseguró que a todos los que se terminan vacunando, previamente les dan la información científica y oficial, con el objetivo de que no tengan la menor duda y todos puedan tener certeza de que la dosis es segura. Por último, el enfermero deseó que los operativos de vacunación se hagan con celeridad, para que además del personal de salud, dentro de muy poco se empiece a inocular a otros sectores esenciales y el resto de los sanjuaninos.

‘Las primeras dosis aplicadas la semana pasada, fueron un momento importante ya que nosotros ponemos toda nuestra capacidad en la profesión’, afirmó el vacunador.