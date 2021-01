Una mamá sola con sus 6 hijos, desalojados en medio de la tormenta

Para algunos la lluvia es un alivio a los agobiantes y calurosos días de verano en San Juan. Sin embargo, otros sufren graves consecuencias a raíz de este fenómeno. Es el caso de Yanina Nievas y sus 6 hijos, que fueron desalojados de la casa donde alquilaban y quedaron en la calle en medio de la torrencial lluvia que azotó a San Juan.

La mujer debió desocupar la casa que alquilaba en Concepción ya que debía dos meses y el dueño le pidió que se fueran. Ante esa situación, decidió usurpar una vivienda abandonada ubicada en las inmediaciones de calle Paraná y Caseros, detrás de la ex bodega Cavic. Allí intentó pasar el lunes, un día con fuertes precipitaciones en San Juan que le hicieron pasar una noche de terror a la humilde familia.

En dialogo con Canal 13, la mujer contó que la vivienda no tenía luz, el techo no resistió el aguacero y se filtró completamente. Por eso, ni ella ni sus hijos pudieron pegar un ojo en toda la noche. Los niños estaban molestos, lloraban y tenían hambre, dijo la mujer.

La mujer se encuentra en una situación de extrema pobreza, no tiene trabajo y teme por sus hijos. “Yo los veo muy nerviosos e inseguros a mis hijos. No están cómodos. Y no sé qué hacer con esta situación”, comentó.

Dijo que el lunes, una vecina del lugar les dio de comer a sus hijos y así pudieron pasar el día. No obstante, pidió ayuda desesperadamente para poder vivir bajo un techo seguro. “Estoy pensando si puedo irme a lo de una amiga porque no tengo quien me ayude. Y no sé si estar acá sin luz y sin un techo seguro. Anoche me he mojado entera, las camas los muebles todo se ha mojado”, dijo.

Como si esto fuera poco, el dueño de la casa desocupada, al ver que la habían usurpado, echó a la mujer de su propiedad y debió irse a la casa de una amiga.

Por último, Yanina pidió solidaridad a los sanjuaninos. Quien pueda colaborar con la mujer y sus hijos comunicarse al 2646 20-8366 (Mikaela).