"Los sanjuaninos eligieron quedarse en casa este verano"

El sector del turismo fue el más afectado por la pandemia. Luego de casi 10 meses de inactividad, las empresas y agencias buscan recuperarse esta temporada con la dificultad que impone la pandemia.

En este contexto, desde la Asociación de Agencias de Viajes en la provincia aseguraron que los sanjuaninos eligieron quedarse en San Juan. “La gente no quiere salir de la provincia. Tenemos muchas consultas, pero no estamos teniendo el impacto en la actividad como podríamos estar pensando en el mes de octubre, cuando muchos visualizábamos un posible regreso a tener una buena facturación, una activación parcial de la actividad. Pero no se está dando”, dijo el titular de la organización, Ariel Giménez a Canal 13.

En este sentido, el dirigente sostuvo que el deseo y las ganas del sanjuanino para salir y viajar están. Pero hay mucha información y “se le ha dado mucha rosca a difundir miedo para que te quedes en casa".

“Hoy sabemos que, si uno respeta el distanciamiento, te pones el barbijo y el alcohol no te contagias. Uno mismo se tiene que cuidar. Y hay algunos sanjuaninos que se han animado a viajar, pero esto de infundir el pánico en la sociedad si salís de tu casa ha hecho que la gente no salga de la provincia y se quede en su casa”, analizó Giménez.

Además, el dirigente señaló que el programa Pre Viaje que lanzó el Gobierno Nacional en busca de reactivar el turismo no tuvo mucha incidencia en la provincia de San Juan.

Sin embargo, aseguró que en la provincia hay agencias que pueden ofrecer viajes afuera de la provincia cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Para ello, varias empresas propusieron trabajar en conjunto para poder ofrecer esta alternativa.

“Nosotros no vamos a bajar los brazos. En otros tiempos somos competencia, en estos tiempos somos aliados. Estamos saliendo todas las semanas a la Costa. Gracias a una estrategia hemos dejado un poco de lado eso porque la forma de salir de esto es trabajando en conjunto”, aseguro el titular de la cámara de agencieros.

Por otro lado, Giménez dijo que pese a la pandemia existe la posibilidad de viajar al lugar que uno desee. “El tema es el cuidado personal de cada uno. Si viajas dentro de la provincia y te contagias es porque no cumpliste los recaudos. Te puede pasar afuera también o no. Depende de cada uno”, señaló.

En cuanto al costo económico, el representante de los agencieros dijo que con las herramientas financieras que hay actualmente, acceder a un viaje por las vacaciones es más fácil en cuotas, según la calidad del servicio a contratar.