Pasado el mediodía de este viernes las autoridades del Gobierno nacional dieron a conocer el alcance del DNU que establecen algunas restricciones nocturnas en el país, para poder combatir al Covid 19. En la presentación explicaron que cada gobernador decidirá la aplicación o no en cada una de las provincias. En este sentido, San Juan todavía no decide si aplicará las medidas de restricción del DNU.

Según revelaron altas fuentes de Gobierno, están esperando la bajada final del DNU, por lo que recién ahí comenzaran a analizarlo. Asimismo señalaron que no dependerá o no de la vuelta presencial del gobernador Uñac el próximo lunes. “Desde el comienzo de la pandemia no tenemos días lunes, ni martes, ni nada. Si se tiene que analizar esta tarde, mañana sábado o el día que sea, se analizará y se informará a la población”, aseguró una alta fuente gubernamental.

Cabe destacar que el gobernador Sergio Uñac retomará sus actividades de forma presencial este próximo lunes, tras haberse recuperado de Covid 19 en la mañana de este viernes. Está previsto que el mandatario mantenga una reunión junto al equipo de gabinete y comenzar a retomar sus funciones.

Serán días claves, donde el Gobierno provincial analizará el decreto emitido por Nación y la situación sanitaria que cursa la provincia. De acuerdo a esos factores, iniciará el proceso para definir los alcances de la medida en San Juan.

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la mañana de este viernes, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; y el ministro de Turismo, Matías Lammens revelaron que el decreto establece estos dos indicadores técnicos diseñados por la cartera de Salud. Asimismo explicaron que los gobernadores tomarán las medidas restrictivas cuando los dos requisitos estén al mismo tiempo.

Los dos requisitos técnicos consisten en lo siguiente:

