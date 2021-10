La joven de Guinea que llegó a San Juan, logró recibirse y formó su familia

Ana Esther Nach una joven licenciada en Trabajo Social. Ella es oriunda de Guinea Ecuatorial y hace 8 años llegó a San Juan para cumplir su sueño de estudiar. Hoy con titulo en mano y una familia formada, planea quedarse en San Juan para ejercer su profesión.

Esta joven de 28 años obtuvo su titulo de la licenciatura de Trabajo Social en la Universidad Nacional de San Juan, si bien se recibió en el 2019 recién este año tuvo lugar el acto de colación.

Guinea Ecuatorial es un país de África, según explicó Ana es un país donde el español es la lengua principal. Su Gobierno fue el encargado de enviar becados a 23 estudiantes a San Juan para que puedan estudiar. Ellos eligieron diferentes facultades pero ella se enamoró a primera vista de Trabajo Social.

En sus primero días en San Juan los recibieron de gran manera, con varias charlas para orientarlos en las carreras que podían optar. Aunque las costumbres sanjuaninas fueron chocantes al principio ya que las diferencias son abismales en comparación con las de su país. En su estadía ella logró hacerse de una segunda familia conformada por quienes hoy son sus amigas y en un primer momento sus compañeras de carrera. Aunque en San Juan también encontró el amor y se casó.

En cuanto a su graduación "cuando me dicen licenciada y me cuesta, si bien en el 2019 que me gradué hasta hoy sigo autoreferenciando como estudiante". "Todavía no estoy ejerciendo como trabajadora social pero sí pienso ejercer acá, porque definitivamente me voy a quedar acá" agregó Ana, quien planea su vida en la provincia cuyana, aunque piensa en visitar a su familia pronto ya que desde que llegó a la Argentina aun no pudo verlos.

San Juan para Ana es su segundo hogar, donde con su esposo y amigas logró conformar una nueva familia, con la que se siente tranquila y segura.