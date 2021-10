Rompió el silencio el sobreviviente de la tragedia en Circunvalación: 'Ella no va a volver'

Alrededor del mediodía del miércoles 29 de septiembre se produjo un choque fatal en Circunvalación. Allí una pareja que viajaba en moto fue embestida desde atrás por un auto. Esto produjo la muerte casi instantánea de la mujer y dejó a su novio hospitalizado. Tras recibir el alta, el sobreviviente rompió el silencio y manifestó que no siente enojo ya que pase lo que pase, su esposa no va a volver.

El hombre que consiguió vivir para contarlo es Juan Ignacio Moyano de 33 años, quien sufrió la muerte de su novia, Natalia Acosta, como resultado del accidente. El sanjuanino sólo sufrió una fractura de muñeca por lo que rápidamente fue dado de alta del hospital Rawson. Una vez que regresó a su hogar rompió el silencio y contó el duro momento que esta atravesando.

"Se que la Justicia esta poniendo todo. No se si fue un desperfecto mecánico que tuvo este chico. Me enteré que no tenía carnet. Ya bronca no tengo porque haga lo que haga no me la devuelven, ella no va a volver. Me mataron en vida sinceramente. Me preocupan mucho los hijos. Tiene 28 el más grande, una chica 22 años, otro chico 19 y Lucas tiene 14 años", reveló a Tiempo de San Juan.

Posteriormente relató que se acuerda perfectamente lo que sucedió en el momento del accidente. Moyano descartó completamente la versión que aseguraba que ellos había chocado al auto. El conductor contó que el Renault Logan, que era guiado por Arturo Gómez de 20 años, los embistió a ellos desde atrás.

"Ella decía que la directora y la vice le decían que porque siempre estaba feliz y ella decía: 'Por la pareja que tengo y por mis hijos'. Eso me venía contando y en ese transcurso agarro por 9 de Julio, subo al Acceso, paso el puente de Ignacio de la Roza y cuando iba bajando antes de llegar al otro Acceso miraba si venía un auto. Antes de llegar escucho una frenada y un derrape que fue en segundos. Sentí el impacto detrás, por eso mi esposa se lleva gran parte, porque la chocaron de atrás", aseguró.

Cuando esto sucedió Juan Ignacio siguió circulando sobre su moto algunos metros tratando de estabilizarla. Sin embargo no pudo lograrlo, salió despedido y empezó a dar tumbos que provocaron que se mareara profundamente. Afortunadamente nunca se le salió el casco ya que justamente con esa parte de su cuerpo impactó fuertemente contra el guardarraíl.

"Cuando pego con el casco di otra vuelta más en el guardarraíl y quedé patas para arriba. Después quedé boca abajo, miraba a mi esposa y le pedía a toda la gente que la ayudara a ella porque me interesaba más ella. Yo le armé una campera con protecciones para ella pero no quería ir siempre así a la escuela porque tiene que ir bien vestida", relató.

Finalmente el dolido hombre reveló que debido a que los testigos no le permitían ir a ver a Natalia Acosta, comenzó a sospechar el peor final. Sin embargo después trató de convencerse a si mismo que ella sólo había quedado inconsciente. Lamentablemente horas después terminó enterándose que el amor de su vida había muerto.

"Yo sacaba fuerzas de todos lados para ir a ayudarla pero la gente no me dejaba. No me dejaba mirarla y ahí empecé a sospechar pero después dije que no tenía que pensar mal, ella capaz que estaba inconsciente. Después me suben a la ambulancia y no supe más de ella. Me dejé de importar yo mismo porque para mi primero estaba mi esposa. El martes pasado cumplimos 6 años juntos", sentenció.