El Colegio Médico se expresó por el caso de las enfermeras suspendidas

En medio de la polémica por el caso de dos enfermaras que alegaron objeción de conciencia durante la práctica de un aborto químico en una clínica privada en calle Catamarca, el Colegio Médico se expidió del asunto con un comunicado de prensa señalando que las profesionales fueron sancionadas por incumplir con la “obligación de brindar servicio de enfermería con diligencia y colaboración”.

Desde la organización dijeron que las enfermeras no prestaron asistencia con “la puntualidad y la dedicación adecuadas a las características de su profesión”. Destacó puntualmente que para la Ley 27.610, los únicos autorizados a realizar el procedimiento quirúrgico son los médicos que detenten el título habilitante, por lo que las trabajadoras en cuestión no serían beneficiarias de la objeción de conciencia por que no están vinculadas directamente a la práctica quirúrgica.

Según el documento, desde la Dirección se dialogó con las colaboradoras y se acordó una sanción menor a la que establece el reglamento por “negarse a brindar el servicio y la atención a una paciente internada en este nosocomio”.

Para finalizar, desde la asociación civil expresaron un compromiso con asegurar que las prácticas colaborativas sean respetadas sin discriminación ni persecución ideológica por sus creencias o convicciones, “pero abogando por el respeto a las normativas vigentes, con asistencia y colaboración a nuestros pacientes”.