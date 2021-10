En San Juan, por Covid 19 hay más internados que casos activos

Hace ya varios meses que la pandemia viene en baja de todo tipo de indicadores. Contagios, muertes, casos activos e internación. Sin embargo, una particularidad del parte sanitario del lunes 11 de octubre, llamó la atención en el programa Banda Ancha este martes. Resulta que la provincia tiene más internados que casos activos, o en recuperación del virus.

Este indicador particular se explica porque frente a las 52 personas que se están recuperando del Covid 19, y son considerados casos activos, la cantidad de pacientes internados es de 54, porque en las áreas críticas no todos son personas infectadas, sino con sintomatología sospechosa, que todavía no tiene el resultado de PCR.

En cuanto al porcentaje de ocupación de camas críticas, San Juan tiene un 40% con todas las patologías incluidas. Es decir que, de las 244 plazas disponibles, 100 están ocupadas. Si se tiene en cuenta los pacientes internados por la pandemia, la cantidad es solo de 21. Esto representa una incidencia del 8,6%, mientras que el total de camas disponibles es de 144.