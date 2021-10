Niña caminando sola en la Villa Lerga: ¿en qué quedó el polémico caso?

Por la madrugada del domingo 10 de octubre se vivió una inesperada situación en Rawson. Un grupo de vecinos encontró a una niña caminando sola por las calles de la Villa Lerga. Afortunadamente apareció su papá y pudo volver con su familia. Sin embargo a muchos les surgió la duda de cómo había avanzado este caso por lo que desde Niñez le dieron esta respuesta a Diario 13.

Carlos Olivera, director de Niñez, Adolescencia y Familia, explicó que no se necesitó efectuar ningún tipo de procedimiento frente a esta situación. No realizaron ningún tipo de entrevista a la familia ni nada por el estilo ya que su padre apareció rápidamente. Según las declaraciones de la autoridad, la pequeña no estuvo mucho tiempo en soledad.

"Es una situación que le puede pasar a cualquiera. No quiero estigmatizar a ningún grupo familiar porque es un descuido que le puede ocurrir a cualquiera. Estuvo un ratito sola la nena y el padre apareció casi inmediatamente para recibirla. No ha habido necesidad de hacer ningún tipo de procedimiento", expresó.

Olivera aclaró que en casos más complejos que este es cuando ellos deben intervenir. Por ejemplo cuando se encuentra a una menor de edad que no sabe como encontrar a sus padres y dichos progenitores no llegan rápidamente a buscar a la criatura. Frente a ese escenario se realiza una presentación y comienzan a trabajar profundamente.

Antecedentes

Lamentablemente esta no es la primera vez que sucede un caso de similares características en la provincia de San Juan. Por ejemplo el 1 de enero de 2020 una pequeña de alrededor de 3 años apareció caminando sola en Santa Lucía. Ella se encontraba descalza, circulando por calle Gorriti y Acceso Este.

Allí afortunadamente fue encontraba por policías que la llevaron hasta un hospital donde fue revisada. Tiempo después apareció una pareja en profundo estado de ebriedad a la comisaría 5ta buscando a la pequeña. Se confirmó que eran los tíos de la niña ya que luego aparecieron los padres, una abogada y un médico, quienes estaban visiblemente preocupados por al situación.

Otro caso resonante se produjo en Valle Fértil en febrero del año pasado. En este caso también una niña fue vista circulando en soledad por la vía pública. Allí una vecina se dio cuenta de la situación, puso a resguardo a la criatura y llamó a la Policía rápidamente. Gracias a este contacto un grupo de efectivos de la comisaría 12 llegaron al lugar.

Estos uniformados llevaron a la afectada hasta la casa donde vivía con su madre, Fabiana Burgoa de 19 años, pero no había nadie. Ante esta situación se la trasladó hasta la casa du su abuelo materno que le dijo a los efectivos que no podía hacerse cargo. Pasaron sin que nadie reclame a la nena hasta que se pudo hallar a la ex cuñada de Burgoa que la recibió con gusto.

Recién 24 horas después la madre de la criatura se hizo presente en la comisaría departamental pidiendo por ella. La joven argumentó que había ido a la casa de su novio. Cabe destacar que ella vivía solamente con un hermano de 15 años ya que su madre trabajaba en Buenos Aires.