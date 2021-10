Desde CAPRIMSA aclararon que apoyan Josemaría pero 'sin los errores de Veladero'

Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan, se refirió a Josemaría en Canal 13. La autoridad dejó en claro tiene muchos deseos de que este proyecto minero salga adelante. Sin embargo mencionó que la empresa responsable esta repitiendo algunos errores que se cometieron en los comienzos de Veladero.

Principalmente Godoy destacó la falta de comunicación que tienen los integrantes de Josemaría con la gente. El entrevistado mencionó que por ejemplo se podrían tomar el trabajo de explicar de donde obtienen el recurso hídrico que utilizarán, Esto se debe a que el tema del agua genera polémica alrededor de la minería.

"Ansiamos que salga Josemaría pero que no salga por salir y a toda costa. Planteamos una discusión inteligente por ejemplo con el tema del agua en Jáchal. Salimos como proveedores que hacemos minería sustentable a decir que queremos Josemaría sin los errores cometidos con el manual de Veladero. Esos errores me parece que Josemaría lo esta leyendo poco, entonces vemos que por ejemplo no ha puesto oficina en Jáchal o que tiene el problema de los productores con el agua y no ha dicho nada", expresó.

Para el entrevistado lo que se necesita es reformular o reforzar el discurso minero actual. Esto se debe a que bajo su óptica hay varias cosas que afirma la sociedad que no son reales ya que los profesionales no lo explican claramente. Por ejemplo el agua utilizada por Veladero siendo que este proyecto cada vez consume menos ya que esta cambiando de valle.

"Tenemos que explicar cuál es el consumo y de donde la vamos a sacar. No empezar mal diciendo que la influencia hídrica a Jáchal no le corresponde pero más del 73% lo sacamos de la microcuenca del Río Blanco. Lo que se entiende en charlas de café es que van a sacar más del 70% del agua que, si bien no influya en casi nada porque es el agua superficial del Río Jáchal, la gente entiende que se saca todo de Jáchal. Tendría que salir la empresa, me parece que esta tardando en salir", sentenció.