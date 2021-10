Dique de Ullum: ¿San Juan se queda sin una de sus perlas este verano?

La sequía y la falta de agua genera preocupación en todo San Juan ante una temporada de verano que será aún más complicada. Así lo confirmó el titular del departamento de Hidráulica de la provincia, Oscar Coria a Canal 13.

El funcionario, afirmó que la provincia atraviesa una situación apremiante por la falta del recurso hídrico y ya se puede ver su impacto por ejemplo en el espejo de agua del Dique de Ullum.

Desde hace varios meses, el lago permanece en el nivel mínimo operativo y los pronósticos indican que así se mantendrá por el resto de la temporada. “En Ullum tenemos un volumen mínimo operativo de seguridad que se ha establecido en el comité que maneja los embalses. En base al pronóstico de escurrimiento que esperamos para el Río San Juan y que va a estar en el orden de los 450 hectómetros cúbicos es de esperar que ninguna cota de embalse vuelva a subir, al contrario, va a tender a bajar”, aseguró Coria.

Ante tal situación, las autoridades trabajan para realizar ajustes necesarios con el objetivo de poder abastecer de agua para el consumo humano y la producción. “Hoy se ha decidido acumular la mayor cantidad de agua en el dique Punta Negra porque es el lugar donde se produce menor evaporación, es de esperar que eso se mantenga así y que se guarde más agua en el dique Punta Negra”, indicó.

El pasado viernes, Canal 13 reflejó este desolador panorama en el lago del dique de Ullum. En las imágenes, más que elocuentes, se pudo observar que el nivel de agua ha bajado a niveles históricos y casi no se puede ingresar en embarcaciones. Sin dudas, la situación ya genera preocupación en los prestadores turísticos de la zona. De los 8 clubes que actualmente existen en el perilago, solo 4 planean funcionar esta temporada, según un informe que publicó este miércoles Diario de Cuyo.

Sin embargo, Coria manifestó que por el momento lo más importante es buscar los mecanismos para no perder la poca agua que tiene el embalse. “La parte turística no consume agua. En el dique creo que se va a tener más en cuenta la manera para evitar que perdamos agua. La evaporación es uno de los condicionantes complicados porque se pierde agua. También en el dique de Ullum existe una vinculación directa con el acuífero subterráneo del Parque de Zonda, asique es importante saber cómo evitar perder agua. Esa es la realidad, no hay otra realidad”, analizó.

En este sentido, Coria explicó que el agua del dique también varía por dicha conexión subterránea. “Se pierde agua o se tiene un aumento. Existe una vinculación directa con el acuífero de agua de Zonda. A veces si el acuífero baja, el agua del dique pasa directo al acuífero. Y si el dique baja mucho, el agua del acuífero pasa al dique de Ullum. Existe un trasvase de cuencas subterráneas que también impacta en eso”, indicó.

Ante este panorama, el jefe de Hidráulica dijo que es de esperar que ninguna cota de embalse aumente. Y la principal preocupación estará centrada en cómo se realizará la distribución de agua, que actualmente es superior a la que va a traer el rio. Es decir, el agua no alcanzará para abastecer las necesidades de la provincia.

En cuanto al riego, desde Hidráulica, advirtieron que habrá que hacer ajustes. “La simulación de esta temporada se hizo pensando que el río iba traer 600 hectómetros cúbicos y que tendríamos tantas perforaciones en funcionamiento. La realidad ahora es que el pronóstico de escurrimiento es de 400 hectómetros cúbicos. Asique vamos a tener que hacer reajustes y reducir días de riego porque casi que no podemos disminuir el coeficiente de agua por los canales”, explicó.

“Trabajaríamos con el mínimo que nos permite distribuir el agua en forma eficiente. Para el canal Céspedes estamos hablando de un coeficiente de 031 y el canal del Norte un coeficiente de 029. Por debajo de eso no es conveniente distribuir agua, asique la única compensación es con más o menos días de corte”, agregó Coria.

Por último, el funcionario reiteró la preocupación por la falta del agua. “Más que al margen, estamos trabajando con el agua que creemos que va a venir. La poca agua que va a venir estamos tratando de distribuirla de la mejor manera para que se produzca la menor afectación posible. Ese es el desafío que tenemos toda la sociedad en general. No solo la parte agrícola e hidráulica que es un cogobierno con los regantes. Nosotros estamos a disposición del productor para que nos ayuden también a usar más eficientemente el agua”, cerró.