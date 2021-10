Iglesianos pidieron que se deje de liberar agua del dique Cuesta del Viento a Jáchal

Jorge Espejo, intendente de Iglesias, explicó como afectará la falta de agua en la provincia, tanto en los productores como para las actividades turísticas de ese departamento. Además, comentó que los vecinos han hecho varios pedidos para que no se envíe agua del dique Cuesta del Viento a Jáchal.

El intendente de Iglesias, hizo referencia a la emergencia hídrica que atraviesa la provincia y destacó que en su municipio se ha formado un Comité Hídrico para tratar de sobrellevar de la mejor manera esta situación. Detalló, "esta formado por todos los actores iglesianos, no solo hidráulica, junta de riego, sino por los propietarios, el INTA, el Consejo deliberante y le damos participación a todas empresas mineras que trabajan acá".

Además, explicó en torno al Comité Hídrico, dijo, "hemos realizado una serie de estudios, los cuáles unos son muy importantes que los tengamos en base a lo que es la sequía".

Por otra parte, dijo que los iglesianos tienen muchas inquietudes por la falta de agua, y destacó que, "esto pone en alerta, pone nerviosos, de mal humor a todos los productores iglesianos".

A estas inquietudes, Jorge Espejo explicó que también se le sumó el problema de los Prestadores turísticos del dique Cuesta del Viento, y dijo, "está bajando estrepitosamente día a día su nivel de agua".

De esta manera, hizo referencia al reclamo de los productores Agropecuarios en la Ruta 150, Espejo dijo, "nosotros tenemos una complejidad un poco distinta a la de Jáchal, nosotros si bien tenemos la cuenca del Río Jáchal, por otro lado tenemos la cuenca de Agua Negra. Mas del 70 % del departamento se riega por arroyos o vertientes naturales que vienen directamente de la cordillera". Y explicó, que pese a esto hay una "disminución altísima de los caudales".

Jorge Espejo explicó que los vecinos de Iglesias han hecho presentaciones con el pedido de que las autoridades departamentales intervengan ante las provinciales para pedir que se deje de liberar agua del dique Cuesta del Viento hacia Jáchal. Con respecto a este tema, el intendente comentó que tras varias reuniones se determinó que el agua que se está llevando a Jáchal no se está derrochando, si no que es el caudal que necesitan los productores jachalleros.

Espejo apuntó, "que quede claro que esto no tiene nada que ver con la minería porque Josemaría no está trabajando todavía, y la otra parte, del lado Sur de la Cordillera, Veladero hace bastante tiempo que no está usando agua porque se ha adherido a esto. Usa el agua de un circuito cerrado".