Entre el orgullo y la vocación: el testimonio de dos nuevos policías en su nombramiento

Este viernes, 150 nuevos policías sanjuaninos entraron en funciones. Con un acto en el Complejo Ferial Costanera, nombraron a los uniformados que a partir de ahora son parte de la fuerza.

Una de ellas es la suboficial Marlene López, quien decidió entrar a la fuerza por estabilidad económica y se enamoró de la profesión. Ahora, a sus 23 años ya es una nueva integrante de la Policía de San Juan.

La joven, contó que viene de una familia de 4 hermanas y no tuvo un antecedente familiar que la motivara a seguir la carrera. Fueron sus ganas de una estabilidad, lo que la llevaron a estudiar. Ahora, una de sus hermanas también siguió sus pasos y se recibió. Así, la familia López pasó a tener dos policías entre los suyos.

En dialogo con Canal 13, se mostró contenta por este paso importante y contó que recibió el apoyo de sus padres cuando decidió integrar las filas de la fuerza policial. “Cuando mi mamá me vio con el uniforme estuvo muy emocionada y orgullosa”, dijo la joven.

“En mi casa no hay hombres somos todas hermanas y el miedo estuvo al principio. Pero más allá de eso, el apoyo incondicional siempre estuvo. Miedo siempre va a existir en un padre en cualquier carrera” reflexionó.

Marlene, contó que ya se encuentra cumpliendo funciones en la Subcomisaría de Médano de Oro. Allí desempeña funciones tanto en la comisaría como en los operativos de calle.

También comentó que dentro de la fuerza no hay desigualdad con los hombres y existe una relación de compañerismo y apoyo constante.

El oficial Gonzalo Landa también compartió su historia durante el acto de nombramiento. “Tengo un familiar que es de la Policía Metropolitana de Buenos Aires. Él ya se retiró y me habló de la policia. Y de por si yo quería meterme en esto y el me ayudó e insistió y ese fue el motivo para meterme. De niño siempre me gustó ver las movilidades las motos que me encanta y ahora que lo vivo en persona es totalmente diferente, me encantó”, dijo.

Gonzalo, dijo que en un principio a su familia no le gustó mucho la idea de que sea policía por el peligro que eso supone. Sin embargo, reveló que una vez que comenzó la carrera su familia lo apoyó incondicionalmente.

Además, aseguró que desde chico quiso ser policía. Ahora, el joven tiene 25 años, un hijo de dos años y medio y su pareja con quien piensa casarse.

Hubo momentos difíciles durante la carrera de Gonzalo. El joven contó que tuvo un accidente que le complicó las cosas pero que en ningún momento pensó en abandonar. Ahora, el oficial Landa cumple funciones en la Comisaría 6ª de Rawson.