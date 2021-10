La estudiante que vende pastelitos recibió ayuda: 'ahora puedo estar con mis hijos'

Analía Córdoba, la joven caucetera que vende pastelitos para poder estudiar, recibió ayuda del Ministerio de Desarrollo Humano. 'Me dieron una freidora, una cucheta para mis hijos y 40 pasajes para que pueda viajar en colectivo desde Caucete a la Ciudad para estudiar. Mi sueño es recibirme de enfermera, tengo mucha fe en mi misma', contó.

En este sentido, sostuvo que las evaluaciones son difíciles pero que las va llevando muy bien. En cuanto a su trabajo, también destacó que su suegro le regaló un horno pizzero donde hace medialunas, rosquitos, bolas de fraile y demás. 'Mis tres hijos, Zaira, Thiago y Nicolás, están felices porque estoy más tiempo con ellos', remarcó Analía.

Cabe recordar que, la joven antes también trabajaba en la finca, pero con este ayuda puede estar más con sus hijos. 'Después de la nota que me hicieron tuve muchos comentarios positivos pero también recibí respuestas negativas. Me pidieron la heladera y la cocina que me habían prestado pero mi marido me dice que no hay que decaer', reveló.

Con la firme decisión de seguir para adelante, Analía remarcó que también hubo muchos chicos que estudian y trabajan y le escribieron para hacerle saber que no está sola en su lucha. 'Creamos un grupo de WhatsApp donde conversamos sobre nuestras vidas y nos alentamos', se explayó la joven mamá que ahora también vende sus pastelitos en kioscos.